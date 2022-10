Deutscher Bundestag berät über neues Bürgergeld

Von: Redaktion (dpa) | 13.10.22

BERLIN: In Deutschland soll zum Jahreswechsel ein sogenanntes Bürgergeld die bisherigen Hartz-IV-Leistungen für Langzeitarbeitslose ersetzen. Der Bundestag befasste sich am Donnerstag in erster Lesung mit dem Entwurf des Gesetzes, das die materielle Lage der Hilfeempfänger deutlich verbessern würde.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) versprach in der Debatte eine verlässliche soziale Absicherung von Menschen in Not. «Die Einführung des Bürgergelds zum 1. Januar wird eine der größten Sozialreformen seit 20 Jahren sein», sagte er. Das Bürgergeld solle zudem dafür sorgen, dass Betroffene dauerhaft aus der Not wieder herauskämen.

Die «Hartz-IV»-Hilfen waren 2005 von der damaligen rot-grünen Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder (SPD) eingeführt worden. Benannt waren sie nach dem dem früheren VW-Manager und Kanzler-Berater Peter Hartz.

Damals wurde die Arbeitslosenhilfe mit der Sozialhilfe zum neuen «Arbeitslosengeld 2» zusammengelegt. Für viele Hilfebezieher bedeutete das eine massive Verschlechterung. «Hartz IV» gilt als einer der Gründe für die Niederlage Schröders bei der Bundestagswahl 2005 und das damalige Erstarken der Linkspartei in Deutschland.

Zu den derzeit rund fünf Millionen Leistungsbeziehern zählen neben Langzeitarbeitlosen auch deren Angehörige sowie Geringverdiener, sogenannte «Aufstocker». Die Regelsätze der Grundsicherung sollen nun deutlich steigen. So sollen Alleinstehende 502 Euro im Monat erhalten statt bisher 449 Euro. Hinzu kommen, wie bisher, die Kosten für Miete und Heizung.

Heil sagte am Donnerstag, als die Hartz-Gesetze auf den Weg gebracht worden seien, habe Massenarbeitslosigkeit geherrscht. Heute gebe es in Deutschland Fachkräftemangel.

Zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen hätten aber keine abgeschlossene Berufsausbildung. Bisher seien sie mit Hilfstätigkeiten über Wasser gehalten worden und dann oft wieder in die Arbeitslosigkeit abgerutscht. «Wir wollen den Menschen die Möglichkeit schaffen, einen Berufsabschluss nachzuholen», so Heil.

Die Opposition warf der Regierung falsche Ansätze vor. «Eine verpasste Chance» nannte der CSU-Arbeitsmarktexperte Stephan Stracke die Reform. «Das Bürgergeld geht komplett in die falsche Richtung.» Es fordere und fördere die Menschen zu wenig. Die AfD-Abgeordnete Gerrit Huy sagte: «Es ist nichts anderes als ein aufgeweichtes Hartz IV - und das hat schon nicht funktioniert.»

Das Bürgergeld ist das zentrale sozialpolitische Versprechen der «Ampel»-Koalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen.