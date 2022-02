Deutscher Bundespräsident Steinmeier vor zweiter Amtszeit

BERLIN: Der Bundespräsident hat in Deutschland wenig politische Macht, genießt aber um so höheres öffentliches Ansehen. Der Hausherr im Schloss Bellevue in Berlin will weitermachen.

In Deutschland wird am Sonntag das Staatsoberhaupt neu gewählt. Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier ist eine breite Mehrheit unter den Wahlmännern und -frauen in der Bundesversammlung sicher.

Der frühere Außenminister und sozialdemokratische Politiker ist seit 2017 im Amt. Der Bundespräsident kann in Deutschland einmal wiedergewählt werden.

Die Bundesversammlung, die nur zur Präsidentenwahl zusammenkommt, setzt sich aus den 736 Abgeordneten des Bundestages und ebenso vielen Vertretern der 16 Bundesländer zusammen. Unter ihnen sind nicht nur Politiker, sondern auch Prominente aus Sport und Kultur.

Steinmeier wird von den drei Parteien der «Ampel»-Koalition unterstützt, aber auch von der oppositionellen CDU/CSU. Die Linke hat den Arzt und Armutsforscher Gerhard Trabert aufgestellt, die rechtspopulistische AfD den Ökonomen Max Otte - ein CDU-Mitglied. Gegen ihn wurde ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet. Die Freien Wähler (FW) nominierten die Brandenburger Kommunalpolitikerin Stefanie Gebauer. Alle drei sind chancenlos.

Der Bundespräsident hat in Deutschland wenig politische Macht. Als Staatsoberhaupt repräsentiert er das Land nach innen und außen und kann in Zeiten politischer Zerrissenheit integrierend wirken und Orientierung geben.

Steinmeier war im Februar 2017 als gemeinsamer Kandidat der damaligen schwarz-roten Koalition gewählt worden. Zwar hatte die CDU/CSU als größerer Regierungspartner mehr Wahlleute. Sie fand aber keinen passenden Kandidaten.

Der 66-jährige Westfale hatte seine bundespolitische Karriere unter Kanzler Gerhard Schröder (SPD) begonnen, dem er von 1999 bis 2005 als Kanzleramtschef diente. Von 2005 bis 2009 und von 2013 bis 2017 war er unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Außenminister, von 2009 bis 2013 als SPD-Fraktionschef im Bundestag Oppositionsführer. 2009 verlor er als Kanzlerkandidat der SPD gegen Merkel. Seit seinem Amtsantritt als Bundespräsident ruht seine Parteimitgliedschaft.

Eher ungewöhnlich in Deutschland, hatte sich Steinmeier selbst um eine zweite Amtszeit beworben, und schon im Mai 2021. Damals stand die Bundestagswahl mit der Neuordnung der Machtverhältnisse erst noch bevor, so dass seine Erfolgsaussichten nicht absehbar waren.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz schaffte es aber, den lange Zeit ungünstigen SPD-Trend zu drehen und die Wahl knapp zu gewinnen. Scholz wurde am 8. Dezember an der Spitze einer Koalition aus SPD, FDP und Grünen als Kanzler vereidigt.

Nachdem sich neben Steinmeiers eigener Partei auch die FDP für ihn ausgesprochen hatte, standen die Grünen unter Zugzwang. Eigentlich hatten sie ihre Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt zur ersten Frau im höchsten Staatsamt machen wollen, aus Koalitionsdisziplin stellten sie sich Anfang Januar aber ebenfalls hinter Steinmeier.

Die oppositionellen Christdemokraten standen nun vor der Wahl, einen aussichtslosen «Zählkandidaten» aufzustellen, keine Wahlempfehlung zu geben oder sich ebenfalls für Steinmeier auszusprechen, den sie ja mit ins Amt gebracht hatten. Sie entschieden sich für Letzteres.

Steinmeier ist der vierte sozialdemokratische Staatschef in Deutschland nach den Bundespräsidenten Gustav Heinemann (1969-1974) und Johannes Rau (1999-2004) sowie dem Reichspräsidenten Friedrich Ebert (1919-1925) in der Weimarer Republik.

Anders als bei manchen früheren Bundespräsidentenwahlen dürfte die Entscheidung am Sonntag schon im ersten Wahlgang fallen. Zu den Delegierten, die von den Bundesländern nominiert wurden, zählt auch Angela Merkel, die seit der Amtsübergabe an Scholz nur noch selten öffentlich gesehen wurde.