Deutscher Außenminister Maas stellt sich hinter WHO

BERLIN: Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat sich für eine Stärkung der Weltgesundheitsorganisation als Konsequenz aus der Corona-Krise ausgesprochen und sich damit gegen US-Präsident Donald Trump gestellt. «Die WHO spielt eine unverzichtbare Rolle in dieser Pandemie. Wir müssen sie jetzt stärken, unterstützen und sie dann für die Zukunft noch besser als bisher aufstellen», erklärte Maas am Freitag in Berlin. «Manöverkritik ist immer zulässig, aber sie muss konstruktiv sein.»

Trump hatte gesagt, die WHO habe es in der Corona-Krise «wirklich vermasselt». Sie sei unter anderem zu sehr auf China ausgerichtet und habe den USA zu Beginn der Krise falsche Empfehlungen gegeben. Der US-Präsident drohte der in Genf ansässigen wichtigsten Sonderorganisation der Vereinten Nationen im Gesundheitsbereich mit einem Stopp von Beitragszahlungen.

Am Donnerstag hatte sich erstmals der UN-Sicherheitsrat mit der Krise befasst. Maas begrüßte das: «Wir können diese Krise nur gemeinsam und solidarisch bewältigen. Dafür brauchen wir starke Vereinte Nationen und einen starken Sicherheitsrat», sagte er. Der Sozialdemokrat forderte den Sicherheitsrat auf, sich die Forderung des UN-Generalsekretärs António Guterres nach einer weltweiten Waffenruhe zu eigen zu machen.