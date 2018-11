BANGKOK (dpa) - Mit neuer deutscher Küche haben sich die Berliner Zwillingsbrüder Thomas und Mathias Sühring in Thailands Hauptstadt Bangkok einen zweiten Michelin-Stern erkocht.



Die beiden 41 Jahre alten Köche wurden von dem Restaurantführer am Donnerstag prämiert. Als einzige konnten sie sich einen zusätzlichen Stern holen. Das Restaurant der beiden trägt ebenfalls den Namen «Sühring». Geöffnet ist es seit Februar 2017. Auf der Karte finden sich Klassiker der deutschen Küche in moderner Variante.

Die Zwillinge lernten ihr Handwerk bei europäischen Sterne-Köchen. Seit 2008 sind sie in Bangkok zu Hause. Der Michelin-Führer - einer der wichtigsten Gastroführer weltweit - verlieh erst zum zweiten Mal Sterne für Restaurants in dem südostasiatischen Königreich. Insgesamt bekamen 27 Küchen einen Stern. Darunter ist auch «Jay Fai», eine der bekanntesten Straßenküchen Bangkoks. Die gleichnamige Besitzerin steht auch mit mehr als 70 Jahren noch jeden Tag am Herd.