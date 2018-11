Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.18

JAKARTA (dpa) - Die deutsche Wirtschaft setzt auf einen offenen Welthandel, um die Zusammenarbeit mit Ländern in Asien und im Pazifikraum weiter auszubauen. Zum Auftakt einer Konferenz in Indonesiens Hauptstadt Jakarta mahnten zahlreiche Teilnehmer am Donnerstag, die Märkte nicht abzuschotten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte: «Unsere gemeinsame Antwort auf die globalen Herausforderungen kann nur ein gemeinsames Eintreten für offenen, freien und fairen Welthandel sein.»

An dem zweitägigen Treffen nehmen etwa 900 Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik teil. Der Vorsitzende des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (APA), Hubert Lienhard, sagte, von einer offenen Handelsordnung profitierten Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen. 2016 belief sich der Bestand deutscher Direktinvestitionen im asiatisch-pazifischen Raum auf 173 Milliarden Euro. Umgekehrt arbeiten in Deutschland etwa 300 000 Menschen für asiatische Unternehmen.

Als wichtige Voraussetzung nannte Lienhard ein «hohes Maß an Transparenz bei Handel, Investitionen und im öffentlichen Auftragswesen». Immer wieder gibt es in der Region Klagen über ein übertriebenes Maß an Bürokratie sowie massive Korruption. Zudem wächst die Sorge, im internationalen Wettbewerb den Anschluss zu verlieren. «Die Innovation in der Region Asien-Pazifik schreitet rasend schnell voran, insbesondere in China», sagte Lienhard. «Deutschland und Europa müssen sich beeilen, um im Rennen um die Technologien von morgen mitzuhalten.»