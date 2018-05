Von: Redaktion DER FARANG | 31.05.18

Die thailändischen Fans jubeln ihre Mannschaft an. Foto: The Nation

BANGKOK (dpa) - Nach sechs Niederlagen in Serie haben die deutschen Volleyballerinnen in der Nationenliga wieder einen Sieg gefeiert.



Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski schlug am Mittwoch in Bangkok Gastgeber Thailand mit 3:2 (25:23, 28:26, 23:25, 22:25, 15:10). Beim dritten Turnier des internationalen Vergleichs hatte die Auswahl tags zuvor klar mit 0:3 gegen die Olympia-Dritten aus den USA verloren. Zum Abschluss in Thailand ist am Donnerstag (10.05 Uhr) die Dominikanische Republik der dritte Gegner.

Nach der Asien-Reise ist Koslowskis Mannschaft in Bydgoszcz (Polen) und Stuttgart vom 12. bis 14. Juni im Einsatz. Die besten sechs Teams qualifizieren sich für das Finale in Nanjing (China) vom 27. Juni bis 1. Juli.