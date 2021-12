Deutsche und Russen Ã¼bergeben Gebeine von Weltkriegssoldaten

ST. PETERSBURG: Freiwillige aus Deutschland und Russland suchen noch immer gefallene Soldaten des Zweiten Weltkriegs. Es wird zunehmend schwieriger, sie am Ende zu identifizieren. Das aber ist wichtig für viele Hinterbliebene - auch 76 Jahre nach Ende des Krieges.

Auch mehr als sieben Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist vielen die Ergriffenheit ins Gesicht geschrieben, als sie an diesem kalten Wintertag in der Nähe von St. Petersburg auf das Foto des gefallenen Sowjetsoldaten schauen. Das Bild steht vor einem kleinen Sarg mit den sterblichen Überresten des 1905 geborenen Mannes. Mitarbeiter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge haben sie gefunden und am Donnerstag an die russische Seite übergeben. Im Gegenzug erhält der Volksbund die Überreste von fünf deutschen Soldaten.

Es ist bitterkalt in der Gedenkstätte auf den Sinjawino-Höhen. Schnee verhüllt viele Grabsteine. Dieser Hügel galt während der Leningrader Blockade als Schauplatz blutiger Kämpfe. Vor 80 Jahren riegelte die deutsche Wehrmacht auf Befehl Adolf Hitlers Leningrad ab, das heute wieder St. Petersburg heißt. Vorrangiges Ziel war es, die zweitgrößte Stadt der Sowjetunion systematisch durch Hunger auszulöschen. Während der rund 900-tägigen Belagerung starben Historikern zufolge bis zum Januar 1944 mehr als eine Million Menschen.

Anton heißt der Soldat, der den Krieg nicht überlebt hat. Sein Bruder soll ebenfalls im Krieg gefallen sein. Auch sein einjähriges Kind starb. Das Schicksal seiner Frau ist unbekannt. «Die Soldaten haben es verdient, ihre letzte Ruhestätte gefunden zu haben», sagt die deutsche Vize-Generalkonsulin in St. Petersburg, Ute Katzsch-Egli, bei der Gedenkstunde mit Vertretern aus Deutschland und Russland.

Überreste von Weltkriegssoldaten werden immer wieder übergeben. Meist in kleinem Rahmen, ohne Öffentlichkeit. Doch in politisch angespannten Zeiten zwischen Berlin und Moskau bekommt das gemeinsame Gedenken an die Vergangenheit eine besondere Bedeutung.

Angereist ist auch Alla Kirilina, eine hochrangige Vertreterin des russischen Verteidigungsministeriums, die sich um das Gedenken an den Großen Vaterländischen Krieg kümmert, wie die Zeit zwischen 1941 und 1945 auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion genannt wird. Kirilinas Teilnahme wird von den deutschen Teilnehmern als politisches Zeichen gewertet. Als Aufwertung.

Der orthodoxe Priester Vater Wjatscheslaw spricht viel über das Leid der Menschen in den Kriegsjahren. Vor dem Sarg des sowjetischen Soldaten warnt er vor der Gefahr eines neuen Krieges. Die Politiker sollten Gedenkstätten besuchen, um keine falschen Entscheidungen zu treffen, rät er. Während des Krieges verzeichnete die Sowjetunion mit 27 Millionen die meisten Opfer in Europa.

Schätzungen zufolge galten auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion noch 2,4 Millionen deutsche Soldaten des Zweiten Weltkriegs als vermisst, davon etwa 1,5 Millionen in Russland. «Gefunden haben wir rund ein Drittel», sagt Hermann Krause, der den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Moskau leitet. Nach seinen Angaben wird es immer schwerer, Gebeine von Soldaten zu identifizieren.

«Viele Soldaten sind in Kriegsgefangenschaft geraten und haben keine Erkennungsmarken mehr», erklärt Krause. Sollten gefallene Soldaten am Ende aber identifiziert werden können, sind Krause zufolge viele Hinterbliebenen in Deutschland überrascht. «Dann kommt es zu unglaublich emotionalen Szenen.»