Von: Redaktion DER FARANG | 08.04.19

CHONBURI: Ein 24-jähriger Thai hat gestanden, am Sonntag auf der Sri Racha vorgelagerten Insel Si Chang eine deutsche Touristin aus Hildesheim vergewaltigt und ermordet zu haben.

Der auf der Koh Si Chang lebende Mann wurde am Sonntag verhaftet, kurz nachdem die Leiche der Frau unter einem Steinhaufen in der Nähe einer Treppe entdeckt worden war. Die Treppe führt zu einem Ort, an dem die Flagge von König Rama V. weht. Die Halswirbelsäule der 27-jährigen Deutschen war mit einem harten Gegenstand gebrochen worden. Offenbar mit einem Stein. Die Touristin hatte in Pattaya ein Hotelzimmer gebucht und war bei einem Ausflug in den Mittagsstunden mit dem Schiff zur Insel Si Chang gefahren. Dort hatte sie ein Motorrad gemietet. Wie der Thai der Polizei gestand, habe er die Frau angesprochen. Doch sie habe darauf nicht reagiert. Dann habe er die Urlauberin verfolgt und gestellt. Er habe sie nach der Vergewaltigung ermordet, weil sie sonst gegen ihn Anzeige erstattet hätte, behauptete der Thailänder.



In vielen thailändischen Sensationsblättern wurden zwischenzeitlich auch Fotos vom Fundort publiziert sowie der (falsch buchstabierte) Name des Opfers. Über die Deutsche Botschaft in Bangkok wurden zwischenzeitlich die Angehörigen der ermordeten 27-Jährigen verständigt.