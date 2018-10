Deutsche Motorrad-Asse verfehlen auch in Australien Podestplätze

PHILLIP ISLAND (dpa) - Deutschlands Motorrad-Asse haben auch beim Großen Preis von Australien die Spitzenplätze verpasst. Moto2-Pilot Marcel Schrötter aus Pflugdorf kam am Sonntag beim drittletzten Lauf der WM-Serie in Phillip Island als Neunter wenigstens noch in die Top Ten. Philipp Öttl aus Bad Reichenhall rettete im Rennen der Moto2-Klasse auf Rang 15 gerade noch einen WM-Punkt.

Schrötter hatte im Qualifying Hoffnungen auf seinen zweiten Podestplatz in der WM genährt. Im Rennen konnte der 25 Jahre alte Bayer die Erwartungen allerdings nicht erfüllen. Im Ziel lag Schrötter 6,25 Sekunden hinter dem Sieger Brad Binder aus Südafrika. WM-Spitzenreiter Francesco Bagnaia aus Italien musste sich mit Rang zwölf begnügen, behauptete aber die Führung in der Gesamtwertung mit 38 Punkten Vorsprung auf den Portugiesen Miguel Oliveira.

Auch Öttl konnte den sechsten Platz aus dem Qualifying nicht bestätigen. In einem spannenden Rennen siegte der Spanier Albert Arenas. Sein Landsmann Jorge Martin wurde Fünfter und übernahm die Gesamtführung vom Italiener Marco Bezzecchi, der stürzte und ausschied. Martin liegt vor den beiden ausstehenden WM-Läufen in Sepang/Malaysia und Valencia nun zwölf Punkte vor Bezzecchi.

Im Rennen der MotoGP kam der alte und neue Weltmeister Marc Marquez aus Spanien, der auf der Pole gestartet war, nach einer Kollision mit dem Franzosen Johann Zarco nicht ins Ziel. Der Tagessieg ging an den Spanier Maverick Viñales.