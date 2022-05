Von: Björn Jahner | 19.05.22

PATTAYA: In der Seeland Brewery in Jomtien, Thappraya Road Ecke Soi 10, wird an jedem Donnerstag von 16.00 bis 23.00 Uhr die „German Live Music Night“ veranstaltet.

Geboten werden leckere deutsche Brauhausspeisen zum Spezialpreis und süffige Durstlöscher der Seeland Brewery sowie stimmungsvolle deutsche Livemusik.