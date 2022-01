Deutsche Liberale feiern ihre neue Stärke

BERLIN/STUTTGART: In der deutschen «Ampel»-Koalition sind sie die kleinste von drei Parteien, doch wenn es nach Umfragen geht, haben sie am meisten für sich herausgeholt. Grund zur Freude für die FDP, wenn sie am Donnerstag zusammenkommt.

Es ist traditionell der Auftakt des politischen Jahres in Deutschland. An jedem 6. Januar kommen die Liberalen zu ihrem Dreikönigstreffen in Stuttgart zusammen.

Wegen der Corona-Pandemie sind es im Opernhaus der baden-württembergischen Landeshauptstadt auch dieses Jahr neben FDP-Chef Christian Lindner nur wenige direkte Teilnehmer, und die Kundgebung wird im Internet übertragen. Grund zum Feiern gibt es für die Freien Demokraten am Dreikönigstag allemal.

Erstmals seit acht Jahren sitzen sie nach ihrem guten Abschneiden bei der jüngsten Bundestagswahl (11,5 Prozent) wieder in einer Bundesregierung. Zwischenzeitlich waren sie aus dem Bundestag geflogen, galten in ihrer Existenz als bedroht, schafften aber die Rückkehr ins Parlament. Nun ist Lindner Bundesfinanzminister, außerdem führt die FDP die Ressorts für Justiz, Verkehr und Bildung.

In der «Ampel»-Koalition mit Sozialdemokraten und Grünen unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sind die Liberalen nur der kleinste Partner. Allerdings gelang es ihnen in den Koalitionsverhandlungen, eine Reihe ihrer Anliegen gegen Rot und Grün durchzusetzen.

So wird es in Deutschland kein allgemeines Tempolimit auf den Autobahnen geben, die private Krankenversicherung bleibt erhalten, es wird keine Steuererhöhungen geben und an der Schuldengrenze in der Verfassung, die die staatliche Neuverschuldung eng begrenzt, soll nicht gerüttelt werden. Dafür musste die FDP im Gegenzug unter anderem die von der SPD verlangte drastische Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohn hinnehmen. Fragt man aber die Deutschen, welche Partei ihre Anliegen im Koalitionsvertrag am besten durchgesetzt hat, so sagen in Umfragen die meisten: die FDP.

Eine «Ampel»-Koalition auf Bundesebene ist in Deutschland eine Premiere. Eigentlich zählt die wirtschaftsliberal geprägte FDP zum sogenannten bürgerlichen Lager. Als ihr natürlicher Koalitionspartner galten lange Zeit die Christdemokraten, mit denen sie in der langen Amtszeit von Kanzler Helmut Kohl (1982-1998) regierte. Für «Schwarz-Gelb» gibt es aber keine politische Mehrheit mehr.

Der neue und zunächst kommissarische FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai bezeichnete seine Partei kürzlich als «eigenständige politische Kraft der Mitte». Sie sei in keinem Lager, auch nicht mit der CDU/CSU, sagte er dem Deutschlandfunk. Sein Vorgänger, der heutige Bundesverkehrsminister Volker Wissing, sah es im Wahlkampf gar als «Signal des Aufbruchs», die CDU von der Macht abzulösen.

Wissing hatte vor seiner Zeit als FDP-Generalsekretär schon Erfahrung als Minister in Rheinland-Pfalz in der einzigen «Ampel»-Koalition auf Länderebene gesammelt und hat ein sehr distanziertes Verhältnis zur Christdemokratie. Auch die konfliktbeladene letzte «schwarz-gelbe» Koalition von 2009 bis 2013 unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU), an deren Ende die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde bei der Bundestagswahl scheiterte, ist vielen Liberalen in unangenehmer Erinnerung.

Gerade neu im Amt, musste Lindner nun Kritik aus der christdemokratischen Opposition einstecken. Diese warf dem Minister «Taschenspielertricks» vor, weil er 60 Milliarden Euro aus 2021 nicht abgerufenen Corona-Hilfen in einen Klimafonds verschob. Damit braucht der deutsche Staat weniger neue Kredite aufzunehmen und kann die Schuldengrenze (0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes) leichter einhalten.

Dass sich frühere politische Grundsätze in der Regierungswirklichkeit nicht so leicht beibehalten lassen, erlebt die FDP derzeit mit der Corona-Politik. In der Opposition sprach sie sich für möglichst wenig staatliche Beschränkungen für die Bürger aus. Nun befürwortet Lindner eine Corona-Impfpflicht. Parteivize und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki wehrt sich weiter. Im vorigen Jahr hatte sich Kubicki noch damit gebrüstet, in seinem Heimatdorf an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste während des Lockdowns in Kneipen gegangen zu sein, obwohl diese eigentlich gar nicht öffnen durften.

Wie viel die FDP am Ende von ihren marktwirtschaftlichen Prinzipien verteidigen kann, wird sich im Laufe der «Ampel»-Jahre zeigen. Der Bonner Politologe Frank Decker befand, SPD und Grünen sei bereits etwas gelungen, wovon sie vor einigen Monaten noch nicht zu träumen gewagt hätten: «Sie haben die FDP in ihr Lager gezwungen», sagte er dem Nachrichtenmagazin «Focus». Durch den Zwang, nun mit den beiden regieren zu müssen, bliebe den Liberalen gar nichts anderes übrig, als über manche eigene Positionen neu nachzudenken.

Der Historiker Jürgen Kocka warnte davor, dass das neue Bündnis der FDP das Rückgrat brechen könnte und nannte in dem Zusammenhang als Beispiel die Schuldenfrage. «Gemessen an ihrer früheren Politik wird die FDP wohl noch einige Kröten schlucken müssen. Mal sehen, ob sie sich den Magen daran verdirbt», sagte Kocka in einem Interview der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ).