Von: Björn Jahner | 18.10.23

PATTAYA: Das Bistro Ready2Eat in Naklua bietet am Mittwoch gute deutsche Hausmannskost zum fairen Preis an:

Foto: Ready2Eat

Darunter Eidernudeln mit Schinken, Hackbraten mit Spiegelei, Königsberger Klopse, Weißwurst mit Brezel, Zwiebelbratwurst, Currywurst mit Pommes frites, Bratwurst mit Pommes frites, Schweinebraten und Schnitzel.

Diese Woche wird darüber hinaus nachfolgendes Tagesgericht angeboten:

Foto: Ready2Eat

Chorizo-Pasta.

Ready 2 Eat befindet nahe dem Banglamung Hospital in Naklua (Standort). Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10.00 bis 19.00 Uhr. Tel.: 094-761.4828. Mehr erfahren Sie unter Ready 2 Eat auf Facebook.