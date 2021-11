Deutsche Grüne unzufrieden mit «Ampel»-Verhandlungsstand

Von: Redaktion (dpa) | 04.11.21

BERLIN: Die deutschen Grünen sind unzufrieden mit dem Stand der Koalitionsgespräche mit Sozialdemokraten und Liberale über die Bildung einer neuen Bundesregierung.

«Wir sehen derzeit zu wenig Fortschritt, was die inhaltliche Substanz anbetrifft», sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

SPD, Grüne und FDP sprechen seit vier Wochen über die Bildung einer sogenannten «Ampel»-Koalition (Rot-Gelb-Grün). Ziel ist eine Kanzlerwahle und Regierungsbildung in der Woche vom 6. bis zum 10. Dezember. Es war erwartet worden, dass die Gesprächspartner in dieser Woche einen detaillierten Zeitplan publik machen. Das wollten die Grünen angesichts der stockenden Gespräche nicht.

Zwischen den Unterhändlern ist Stillschweigen vereinbart, aus den Gesprächen drangen bislang nur wenige Details. Grundsätzliche Differenzen müssen aber in einer Reihe von Politikfeldern überbrückt werden, so etwa in der Finanz- und Klima- sowie der Migrationspolitik.

Reibereien zwischen den potenziellen Partnern waren angesichts deren ideologischer Differenzen erwartet worden. SPD und Grünen zählen inn Deutschland zum Mitte-Links-Lager, die FDP zum «bürgerlichen» Mitte-Rechts-Lager.

Die neue Regierung soll die bisherige schwarz-rote Koalition unter Angela Merkel ablösen, die seit der Konstituierung des neunen Bundestages am 26. Oktober nur noch geschäftsführend im Amt ist. Merkel war bei der Bundestagswahl im September nicht mehr angetreten.