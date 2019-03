PEKING (dpa) - Die Deutsche Fußball Liga hat ihre Repräsentanz in der chinesischen Hauptstadt Peking eröffnet.



Mit der neuen Außenstelle will die DFL den «unmittelbaren Kontakt zu Fußballfans und Partnern» vor Ort herstellen, teilte die DFL am Mittwoch mit. Als eine der ersten Maßnahmen steht im April eine «Bundesliga Legends Tour» mit Jürgen Klinsmann an. Der deutsche Welt- und Europameister sowie ehemalige Bundestrainer wird vom 11. bis 15. April in Peking im Namen der Bundesliga öffentlich auftreten und den dortigen Fans und Medien seine Leidenschaft für den deutschen Fußball näherbringen.

Auch die Clubs der Bundesliga weiten ihren Fokus zunehmend auf China aus. So haben Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, Bayern München, FC Schalke 04 und der VfL Wolfsburg bereits Repräsentanzen in dem Land.

Erst im Oktober 2018 hatte die DFL eine Repräsentanz für den amerikanischen Kontinent in New York eröffnet. Kurz danach folgte der Abschluss einer strategischen Partnerschaft zur Entwicklung der Marke Bundesliga und zur Förderung des Fußballsports in Indien. Damit ist die DFL nach eigenen Angaben nun in den beiden mit Abstand größten Volkswirtschaften der Erde, USA und China, präsent und hat - den Heimatmarkt Deutschland sowie Indien eingerechnet - direkten Zugang zu vier der sieben größten Volkswirtschaften weltweit.