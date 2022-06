Von: Björn Jahner | 06.06.22

BANGKOK: Das Goethe-Institut Thailand unterstützt jeden Monat das deutschsprachige Filmprogramm im Thai Film Archive.

Am Mittwoch, 15. Juni 2022 wird „Das Vorspiel“ (DE/FR 2019, Regie: Ina Weisse) gezeigt. Die Filmaufführung beginnt um 15.30 Uhr, Eintritt frei.

Aus den großen Ambitionen von Anna als Violinistin musikalische Karriere zu machen ist zwar nichts geworden, aber als Lehrerin an einem Musikgymnasium, mit einer halbwegs harmonischen Ehe, einem Liebhaber und einem wohlgeratenen Sohn hat sie sich in ihrem Leben gut eingerichtet. All das wird jedoch in Frage gestellt, als sie mit großem Ehrgeiz und zunehmender Obsession den in ihren Augen überaus talentierten 12-jährigen Alexander unter ihre Fittiche nimmt, um ihn auf eine Prüfung vorzubereiten. Immer mehr Zeit verbringt sie mit dem Jungen und beginnt für ihn ihre Familie zu vernachlässigen. Schon bald gerät durch die Verschiebung von Annas Prioritäten ihre Ehe in eine Krise, und auch zwischen Anna und ihrem Liebhaber, dem Cellisten Christian, kommt es zu immer größeren Spannungen als sie scheinbar alles daransetzt, ihrem Schützling Alexander die Karriere zu ermöglichen, die ihr selbst verwehrt blieb. Am Tag der Prüfung kommt es dann zur Katastrophe...

Das Thai Film Archiv befindet sich in der 94 หมู่ที่ 3 Phutthamonthon Sai 5 Road in Salaya (Karte). Mehr erfahren Sie beim Goethe-Institut Thailand.