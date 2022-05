Von: Björn Jahner | 28.05.22



BANGKOK: Das Goethe-Institut Thailand unterstützt jeden Monat das deutschsprachige Filmprogramm im Thai Film Archive.

Am Sonntag, 5. Juni 2022 und am Mittwoch, 15. Juni 2022 wird „Das Vorspiel“ (DE/FR 2019, Regie: Ina Weisse) gezeigt. Beide Filmaufführungen beginnen um 15.30 Uhr, Eintritt frei. Das Thai Film Archiv befindet sich in der 94 หมู่ที่ 3 Phutthamonthon Sai 5 Road in Salaya. Infos: https://tinyurl.com/6x59wkey.