Von: Björn Jahner | 07.03.21

BANGKOK: Im Thai Film Archive (Salaya), 94 Moo 3, Phutthamonthon Sai 5 wird am Sonntag, 7. März um 13.00 Uhr und am Dienstag, 16. März um 15.30 Uhr „Der junge Törless“ (DE/FR 1966, Regie: Volker Schlöndorff) gezeigt.

Inhalt: In einem österreichischen Jungeninternat der frühen 1900er erzählt „Der Junge Törless“ eine Entstehungsgeschichte des Faschismus, als ein schüchterner Junge das sadistische Verhalten seiner Mitschüler beobachtet. In seiner Adaption des Romans von Robert Musil stellt der Regisseur Volker Schlöndorff eine scharfe Analogie zwischen Schule und Gesamtgesellschaft dar und gilt dadurch als Mitbegründer des Neuen Deutschen Films. Der Film wurde 1966 in Cannes mit dem Kritikerpreis der FIPRESCI-Jury ausgezeichnet.Sprache: Deutsch mit englischen und thailändischen Untertiteln. Eintritt frei.

Auskunft unter Tel.: 02-482.2013-14 und per E-Mail. Mehr erfahren Sie beim Goethe-Institut Thailand.