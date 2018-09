Von: Redaktion DER FARANG | 21.09.18

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Ungeachtet internationaler Handelskonflikte sind die deutschen Elektro-Exporte in diesem Jahr auf Rekordkurs.

Im Juli lieferte die heimische Elektroindustrie Waren im Gesamtwert von 17 Milliarden Euro ins Ausland und damit 8,6 Prozent als vor Jahresfrist. Nach Angaben des Branchenverbandes ZVEI vom Donnerstag ist dies der höchste jemals in einem Juli erzielte Exportwert.

Auch die ersten sieben Monate 2018 zusammen brachten einen Rekord: Von Januar bis einschließlich Juli erhöhten sich die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,9 Prozent auf 119,1 Milliarden Euro. Dabei stiegen die Exporte in europäische Länder um fünf Prozent auf 76,2 Milliarden Euro. An Handelspartner außerhalb Europas gingen Waren im Wert von 42,9 Milliarden Euro - ein Plus von 4,7 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Im Juli exportierten deutsche Firmen in ihr wichtigstes Abnehmerland China Waren im Wert von 1,8 Milliarden Euro und damit 15,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auf Sieben-Monats-Sicht gab es im Geschäft mit China ein Plus von 12,7 Prozent auf 12,1 Milliarden Euro.

Im Geschäft mit dem zweitgrößten Abnehmerland, den USA, gab es im Juli ein Plus von 8,1 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Hier liegt der Wert für Januar bis einschließlich Juli mit 0,3 Prozent auf ein Volumen von 10 Milliarden Euro noch leicht im Plus.

Exportrückgänge verzeichneten die deutschen Hersteller im Juli nur im Geschäft mit wenigen Ländern, darunter Russland, die Türkei, Südkorea und Mexiko.