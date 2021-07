PHUKET/KOH SAMUI Zwei deutsche Staatsangehörige, die als Anführer eines großen Drogennetzwerks in Europa gesucht wurden, wurden am Dienstagmorgen von der Polizei in Surat Thani und Phuket verhaftet.

Der 42 Jahre alte Alek K., der die deutsch-russische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde in einer Luxusvilla auf der Koh Phangan in Surat Thani und der 38-jährige Alexander W. am Strand von Rawai in Phuket festgesetzt. Die beiden Männer sollen ein großes Netzwerk geleitet haben, das Drogen an Banden in mehreren europäischen Ländern lieferte. Sie waren vor Haftbefehlen aus Deutschland geflohen und lebten seit mehreren Jahren in Thailand, informierte der Leiter der Immigration, Generalleutnant Sompong Chingduang.

Die deutsche Botschaft hatte den nationalen Polizeichef General Suwat Jangyodsuk um Unterstützung bei der Festnahme und der Rückführung der Männer nach Deutschland gebeten. Die beiden Männer hielten sich bei russischen Freunden auf, die als ihre Augen und Ohren vor der Polizei fungierten. „Die Ermittler der Immigration mussten besonders vorsichtig sein, um sie in Phuket und auf der Koh Phangan festzunehmen“, sagte Sompong. Ihnen drohe die Auslieferung nach Deutschland.