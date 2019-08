Von: Redaktion DER FARANG | 04.08.19

BANGKOK: Nach den Bombenanschlägen vom letzten Freitag an mehreren Orten der Hauptstadt hat die deutsche Botschaft ihre Landsleute zu besonderer Wachsamkeit aufgerufen.

Deutsche Touristen und Residenten sollten den Anordnungen der örtlichen Sicherheitskräften und Behörden folgen. Weitere Explosionen, heißt es auf der Website der Botschaft, könnten nicht ausgeschlossen werden, auch in anderen Landesteilen.

Die Polizei hat die Sicherheitsvorkehrungen auf den Flughäfen sowie Bus- und Eisenbahnbahnhöfen verstärkt. Ebenso landesweit auf von Touristen aufgesuchten Straßen, Plätzen und Attraktionen. Städtische Mitarbeiter in allen Bezirken Bangkoks haben begonnen, alle Sicherheitskameras in der Stadt zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie funktionieren. Google Thailand hat eine SOS-Benachrichtigungs-App veröffentlicht, mit der die Öffentlichkeit in Echtzeit Informationen über den Ort unerwünschter Vorfälle erhält. Regierungssprecherin Narumon Pinyosinwat hat versichert, dass die Explosionen keine Auswirkungen auf die Wirtschaft haben werden. Bisher habe kein Land seinen Bürgern geraten, Thailand nicht zu besuchen.