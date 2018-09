Deutsche bietet Kindern kostenlos Muay Thai an

Von: Redaktion DER FARANG | 01.09.18

NAKHON RATCHASIMA: Eine seit zwölf Jahren mit einem Thai verheiratete 31-jährige Deutsche nutzt ihre Leidenschaft für Muay Thai und bietet im Bezirk Muang Yang der Provinz Nakhon Ratchasima im Boxgym ihres Mannes ein kostenloses Training für Kinder an.

Mali Watcharaya und ihr 33 Jahre alter Ehemann Thanit Watcharaya hoffen, ihre Liebe für den Kampfsport an die nächsten Generationen weitergeben zu können. Kinder sollen ihre Freizeit mit Muay Thai verbringen. 20 nutzen derzeit das kostenlose Training. "Ich möchte, dass die Kinder in der Gemeinschaft trainieren, sich von Drogen fernhalten und in Selbstverteidigung ausgebildet werden", sagt Mali. Das Boxzentrum (facebook.com/worwatthana/) unterstützt auch Kinder, die als Muay-Thai-Athleten bei verschiedenen Box-Events in den Ring steigen wollen.