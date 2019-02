Deutsche Abfahrer mit solidem Training in Garmisch

Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.19

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa) - Die deutschen Skirennfahrer gehen nach soliden Trainingsleistungen optimistisch in die Weltcup-Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen.

Josef Ferstl, der Super-G-Sieger von Kitzbühel, fuhr im letzten Test am Freitag die achtschnellste Zeit, Dominik Schwaiger wurde 13. auf der schwierigen Kandahar-Strecke. «Wir kommen jeden Tag ein bisschen besser mit der Abfahrt zurecht. Es ist noch Luft drin», sagte der deutsche Alpin-Direktor Wolfgang Maier vor dem Rennen am Samstag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport). Die schnellste Trainingszeit fuhr am Freitag Wengen-Sieger Vincent Kriechmayr aus Österreich vor dem Südtiroler Kitzbühel-Champion Dominik Paris.