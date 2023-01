Designer Reinke setzt sich für Bärenschutz ein

Von: Redaktion DER FARANG | 18.01.23

BERLIN: Designer Danny Reinke (30) will mit seiner neuen Kollektion ein Zeichen zum Schutz von Bären setzen. Für seine Entwürfe ließ er sich von einem Besuch im Bärenwald Müritz inspirieren. Dort leben nach Angaben der Betreiber Bären, die aus Zoos, Zirkussen und privaten Haltungen gerettet wurden. Im Sommer sei er selbst zufällig dort gewesen, weil er an die Ostsee habe fahren wollen, sagte Reinke bei der Berliner Modewoche.

«Dieses Thema hat mich irgendwie auf so vielen Ebenen einfach gerührt und auch traurig gemacht, dass ich das einfach auf dem Laufsteg zeigen muss», sagte Reinke der Deutschen Presse-Agentur. Der Designer will das Projekt bekannter machen.

Models trugen bei seiner Schau am Dienstagabend teilweise große Nasenringe, eine Anspielung darauf, dass die Tiere lange als Tanzbären dressiert wurden. Eine Jacke erinnerte an einen Zirkusdompteur. Zu sehen gab es zum Beispiel auch viel Tüll und braune Armbedeckungen. Zum Abschluss wurde zu Spenden für das Hilfsprojekt in Mecklenburg-Vorpommern aufgerufen.

Die Fashion Week in Berlin findet zweimal jährlich statt. An diesem Mittwoch wird abends unter anderem US-Schauspielerin Andie MacDowell mit ihrer Tochter Rainey Qualley erwartet. Reinkes Tipp, was man nächsten Winter öfter sehen könnte: Strick, gerne grob oder selbst gemacht. Die Farbe Braun, sie könne etwa mit Gold wunderschön aussehen. Auch Outfits ganz in Schwarz werde man weiter sehen.