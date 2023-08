Chaiwut Thanakamanusorn, Minister für digitale Wirtschaft und Gesellschaft. Foto: The Nation

BANGKOK: Das Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DES) zieht die Schließung von Facebook in Thailand in Betracht, da das soziale Netzwerk nichts gegen gesponserte Werbung auf seiner Plattform unternommen hat, die Menschen dazu verleitet hat, Milliarden von Baht in gefälschte Programme zu investieren.

Das Ministerium plant, einen Gerichtsbeschluss zu beantragen, um den Zugang zur Facebook-Plattform im Land zu sperren. Bei den jüngsten Vorfällen ging es darum, dass Facebook Geld von betrügerischen Seiten erhalten hat, die als Sponsoren auftraten, um Menschen zu täuschen und zu Investitionen zu verleiten, was vielen thailändischen Bürgern erheblichen Schaden zugefügt und einen Schaden von über 100 Milliarden Baht verursacht hat.

Laut DES-Minister Chaiwut Thanakamanusorn zeigen Statistiken, dass über 70 Prozent der Investitionsbetrügereien über soziale Medien wie Facebook abgewickelt wurden. Etwa 90 Prozent der Online-Produktbetrügereien wurden ebenfalls über die Plattform abgewickelt.

Minister Chaiwut sagte, dass das Ministerium derzeit Beweise gegen die Verantwortlichen für das Fehlverhalten auf der Facebook-Plattform zusammenstellt, mit dem Ziel, diese dem Gericht vorzulegen, um noch in diesem Monat eine Schließungsanordnung zu erwirken. Das Ministerium fordert das Gericht auf, die Schließung von Facebook innerhalb von 7 Tagen anzuordnen. Durch die jüngsten Vorfälle sind mehr als 200.000 Opfer zu Schaden gekommen, die sich auf über 10 Milliarden Baht belaufen.

Minister Chaiwut betonte, dass Facebook, wenn es in dem Land Geschäfte machen will, die Verantwortung für die Überwachung dessen, was auf seiner Plattform erscheint, übernehmen muss. Trotz laufender Gespräche zwischen dem Ministerium und Facebook wurden keine Maßnahmen ergriffen, um betrügerische Seiten zu überprüfen oder zu identifizieren. Dies ermöglichte es diesen Seiten, die thailändischen Bürger weiterhin zu täuschen.

Das Ministerium hat mit der Securities and Exchange Commission (SEC), der Electronic Transactions Development Agency (DES) und der Technology Crime Suppression Division (DES) zusammengearbeitet, um Probleme im Zusammenhang mit irreführender Werbung und verdeckter Investitionswerbung unter Verwendung des Namens und des Emblems der SEC ohne deren Genehmigung zu lösen.

Sowohl DES als auch die damit verbundenen Behörden betonen jedoch, dass die Stock Exchange of Thailand (SET) keine derartigen Investitionen angeboten hat und dass alle Informationen, die solche Aktivitäten sowie die unerlaubte Verwendung des Namens und des Emblems der SEC behaupten, völlig falsch sind.