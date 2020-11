Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.20

THAILAND: Landesweit soll es in diesem Winter um durchschnittlich 1 Grad kälter werden, sagt Seree Supratid, Direktor des Zentrums für Klimawandel und Katastrophen an der Rangsit-Universität, voraus. Die Menschen würden es spüren, weil die Winterwochen in den letzten drei Jahren wärmen waren.

2020 ist ein La-Niña-Jahr, in dem die Meeresoberflächentemperaturen im äquatorialen Pazifik niedriger sind als normal, im Gegensatz zu El Niño, wo die Ozeane sich aufwärmen. Nach Einschätzung von Seree wird es in diesem Winter im Isaan kälter sein als im Norden des Königsreichs. Winterliche Temperaturen haben im Oktober begonnen und werden bis Februar anhalten. Die meteorologische Behörde rechnet in den nächsten Tagen im Norden und Nordosten mit einem Rückgang der Temperaturen um 4 Grad.

Bei sinkenden Temperaturen sind die Menschen einem höheren Risiko ausgesetzt, sich mit Grippe, Lungenentzündung, Durchfall sowie Hand-, Lebensmittel- und Mundkrankheiten zu infizieren. Laut Preecha Premfree, dem stellvertretenden Generaldirektor des Department of Disease Control, erkrankten in diesem Jahr etwa 113.000 Menschen an der Grippe, ein Rückgang gegenüber 396.000 im Jahr 2019. Preecha führt das auf das Maskentragen während der Coronavirus-Pandemie zurück.