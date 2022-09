Der Weg zum Staatsbegräbnis

LONDON: Der letzte Weg der Queen wird lang. Fast könnte man meinen, die Briten wollten den endgültigen Abschied so lange wie möglich hinauszögern.

Das Protokoll für die Tage nach dem Tod der Queen ist bis zum Staatsbegräbnis seit vielen Jahren minutiös geplant worden. Am Samstag veröffentlichte der Buckingham-Palast den endgültigen Ablaufplan.

Sonntag, 11. September

Der Leichnam der Königin wird von Schloss Balmoral in den Palace of Holyroodhouse in Edinburgh gebracht, die Residenz der Queen in Schottland. Dort wird er im Thronsaal aufgebahrt.

Montag, 12. September

In einer Prozession geleitet der neue König Charles III. den Sarg seiner Mutter vom Holyrood Palace zur St. Giles-Kathedrale. Dort nehmen er, seine Frau Camilla und andere Royals an einem Dankgottesdienst teil. Anschließend haben Schottinnen und Schotten die Möglichkeit, am Sarg in der Kirche von der Queen Abschied zu nehmen.

Dienstag, 13. September

Der Sarg mit dem Leichnam der Königin wird mit einem Flugzeug der Royal Air Force von Schottland nach England geflogen und dann mit einem Auto zum Buckingham-Palast in London gefahren.

König Charles und Königin Camilla reisen nach Nordirland. Charles trifft dort unter anderem Nordirland-Minister Chris Heaton-Harris.

Mittwoch, 14. September

Der Sarg mit dem Leichnam der Königin wird auf einem von Pferden gezogenem Fuhrwerk vom Buckingham-Palast ins Parlament gebracht, gefolgt von König Charles III. und anderen Mitgliedern der Königsfamilie. Der Leichenzug führt die Prachtstraße «The Mall» hinab über den Exerzierplatz Horse Guards Parade und die Straßen White Hall und Parliament Street zum Parlament.

Donnerstag, 15. September

Der Sarg mit dem Leichnam der Königin ist in der Westminster Hall, dem ältesten Teil des Parlaments, 23 Stunden am Tag für die Öffentlichkeit zugänglich. Erwartet wird, dass Hunderttausende kommen, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen.

Freitag, 16. September

Die ersten Staatsgäste treffen ein.

Samstag, 17. September

Viele Besucher und Touristen werden in London erwartet, um das historische Ereignis mitzuerleben. Der Montag ist zu einem Feiertag erklärt worden, so dass es ein verlängertes Wochenende ist.

Sonntag, 18. September

Zum letzten Mal gibt es die Möglichkeit, am Sarg von der Queen Abschied zu nehmen.

Montag, 19. September

Der Sarg wird am Morgen in einer Prozession vom Parlament zur Westminster Abbey gebracht. Um 12.00 Uhr (MESZ) beginnt in der Kathedrale die Trauerfeier für die Queen. Nach dem Gottesdienst wird der Sarg in einer Prozession zum Wellington Arch gebracht. Mit dem königlichen Leichenwagen wird er dann in einer Prozession zur St. Georgs-Kapelle auf dem Geländer von Schloss Windsor gebracht. Dort wird die Königin beigesetzt.