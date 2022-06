Von: Björn Jahner | 30.06.22

BANGKOK: Wie bereite ich mich auf den Umzug nach Deutschland vor? Zu dieser Frage stellt das Goethe-Institut Thailand ein Webangebot mit allen relevanten Informationen zusammen.

Mit Videos, Instagram-Stories, Broschüren und natürlich der beliebten Informationsveranstaltung „Der Weg nach Deutschland“ am Mittwoch, 6. Juli 2022 von 16.45 bis 17.45 Uhr im Goethe-Institut Thailand in der 18/1 Soi Goethe in Sathon bleibt keine Frage unbeantwortet! Infos beim Goethe-Institut.