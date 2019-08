Von: Björn Jahner | 18.08.19

BANGKOK: Die nächste Infoveranstaltung „Der Weg nach Deutschland“ wird am Mittwoch, 28. August, von 16.45 bis 17.45 Uhr, im Zimmer 2.006 des Goethe-Instituts Thailand, 18/1 Soi Goethe, Sathorn 1, durchgeführt.

Wer aus einem Drittstaat nach Deutschland ziehen möchte, muss bereits vor der Einreise einfache Sprachkenntnisse auf A1-Niveau nachweisen. Aber was heißt A1 und wie lange dauert es bis zur Prüfung? Und was erwartet einen in Deutschland? In dieser Veranstaltung bekommen Thailänder/-innen auf Deutsch und Thai Informationen zur A1-Stufe und -Prüfung und zu den ersten Schritten, die in Deutschland auf sie warten. Mitzubringen ist ein Lichtbildausweis oder eine ID-Card. Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert.

Die Teilnahme ist frei.

Anmeldung telefonisch, Tel.: 02-108.8200 oder per E-Mail wegnachdeutschland@bangkok.goethe.org.

Weitere Informationen auf der Webseite vom Goethe Institut in Bangkok