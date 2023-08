Wenigstens drei Tote bei Raketenangriffen in der Westukraine. Foto: epa/Volyn Region Prosecutor's Office

WIEN: Zu westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine schreibt «Der Standard» am Samstag in Wien:

«Eineinhalb Jahre nach Kriegsbeginn scheint man sich in den westlichen Staatskanzleien noch immer nicht so recht darüber im Klaren zu sein, wie weit man tatsächlich zu gehen bereit ist für einen Sieg der Ukraine über die russischen Invasoren. (...)

Monatelanges Zaudern und Zögern - erst beim Thema Kampfpanzer, dann rund um die F-16-Jets, aktuell bei Taurus-Marschflugkörpern - hat die Ukraine in eine unmögliche Situation gebracht. Um ihren Unterstützern zu beweisen, dass sich die teure Waffenhilfe auszahlt, braucht sie messbare Erfolge. Die wurden bis jetzt aber im Keim erstickt, weil Russland seine Minenfelder auf geraubtem Gebiet in Ruhe ausbauen konnte, während der Westen viel zu lange Befindlichkeiten abgewogen hat - und viele der versprochenen Waffensysteme noch immer nicht an der Front angekommen sind.»