Von: Djero Holandan | 07.10.19

Auch in der ruhigen Nebensaison ist die Auswahl an Krus­tentieren erstaunlich vielfältig. Fotos: Holandan

PHUKET: Touristisches Highlight auf der Insel zieht Besucher an: Der Sea Gypsie Seafood Markt in Rawai mit einer unübertroffenen Auswahl!

An einem beliebigen Abend auf der Urlaubsinsel Phuket gegen 18 Uhr in Rawai. Ein Reisebus fährt vor und hält genau vor der Bäckerei an der Ecke. Die Verkäuferinnen kommen herausgerannt und versuchen, die Aufmerksamkeit des Busfahrers zu gewinnen: „Halt! Hier können Sie nicht parken, das ist privat. Die Parkplätze sind für unsere Kunden reserviert! Bitte fahren Sie weiter!“

