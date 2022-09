Von: Redaktion DER FARANG | 13.09.22

Durch starken Regen verursachte Sturzflut in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Die Hauptstadt und ihre Vororte wurden zwischen dem 1. August und dem 10. September sechs Tage lang von heftigen Regenfällen heimgesucht, bei denen in 24 Stunden mehr als 120 mm gemessen wurden. Nun warnt Dr. Sunt Srianthumrong, Spezialdozent an der Fakultät für Umwelt- und Entwicklungsverwaltung (NIDA), dass in diesem Jahr noch stärkere Regenfälle für Bangkok bevorstehen.

Dr. Sunt zeigte Diagramme mit Niederschlägen von mehr als 120 mm in 24 Stunden von 2017 bis 2022 und sagte, dass es nur einen Tag im Jahr 2020 gab, an dem die Niederschlagsmenge 120 mm überstieg, zwei Tage im Jahr 2021 und bisher sechs Tage in diesem Jahr.

Die durchschnittliche siebentägige Niederschlagsmenge zwischen dem 1. August und dem 10. September dieses Jahres betrug 99,9 mm und war damit die höchste in Bangkok und seinen Vororten seit sechs Jahren. Der besorgniserregendste Aspekt dieses Trends ist, dass der schlimmste Regen dieses Jahres möglicherweise noch nicht eingetroffen ist. Die Menschen in Bangkok müssen in Zukunft häufiger mit extremen Wetterbedingungen konfrontiert sein, da die globale Erwärmung zunimmt.

Die Stadtverwaltung von Bangkok warnt auf ihrer Facebook-Seite die Stadtbewohner in den Gebieten Don Mueang, Sai Mai, Klong Sam Wa, Lak Si, Bang Khen, Chatuchak und Lat Phrao.

Der Gouverneur von Bangkok, Chadchart Sittipunt, sagte, dass die Wasserstände in den Kanälen Lat Phrao und Prem Prachakon am Montag um 50 cm bzw. 30 cm gesunken seien, während die Pegel in den Kanälen Lat Krabang und Prawet Buri Ram nicht gesunken seien.

Er zeigte sich jedoch optimistisch, dass sich die Situation im Prawet Buri Ram-Kanal verbessern wird, nachdem die Wasserstände in den Kanälen Lat Phrao und Prem Prachakon gesunken sind.