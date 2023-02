Von: Björn Jahner | 19.02.23

Am Straßenrand in der Soi 16 in Naklua hat sich ein ganzes Konglomerat an Shops auf russische Urlauber eingestellt. Selbst der Cannabis-Shop preist sein Angebot auf Russisch an. Fotos: Jahner

PATTAYA: Seit Ende November vergangenen Jahres wird Pattaya von überwiegend jungen Russen überrannt, die nicht als Kanonenfutter im Krieg gegen die Ukraine enden möchten. Dies kann man vor allem in Naklua, im Norden des Stadtgebietes, spüren, wo seit drei Monaten (wieder) Russisch gesprochen wird.

Als Russen-Hotspot präsentiert sich derzeit die Soi 16. Wie auf Armeisenpfaden zieht es junge russische Familien an den Wongamat Beach. Manche reisen mit ganzen Kofferbergen an, andere führen in der Hast nur die nötigsten Habseligkeiten mit sich. Fakt ist: Die Chartermaschinen, die aus Moskau oder Nowosibirsk auf dem Pattaya nahen Flughafen U-Tapao landen, sind voll besetzt.

Viele kommen, um zu bleiben

Bei den Urlaubermassen aus dem Reich Putins scheint es sich jedoch nicht ausschließlich um übliche Pauschaltouristen zu handeln. Viele kommen, um zu bleiben, so der Anschein.

Auch bei der Wechselstube, die fast drei Jahre geschlossen war, herrscht jetzt wieder reger Betrieb.

Laut Medienberichten sollen bereits Hundertausende junge Russen seit der Teilmobilmachung Putins am 21. September letzten Jahres aus ihrer Heimat geflohen sein. Neben der Türkei steht bei ihnen besonders auch Thailand hoch im Kurs. Denn im Gegensatz zu anderen Urlaubsdestinationen verhält sich das Königreich neutral und setzt die Sanktionen des Westens gegen Russ­land nicht um.

Frische Tropenfrüchte sind bei den Besuchern aus dem ehemaligen Zarenreich besonders beliebt.

Für die Einreise nach Thailand benötigen Russen nur einen gültigen Pass. Nach Aussage von Insidern würden vor allem Kriegsdienstverweigerer aus Russland Pauschalreisen buchen und ihren Rückflug verfallen lassen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. In Pattaya angekommen, organisieren sich viele Exil-Russen über soziale Netzwerke und Telegram-Gruppen, in denen Unterkunftsfragen aber auch Themen wie Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitserlaubnis geklärt werden.

Geldsegen für fliegende Händler

In Nakluas Soi 16, die bereits lange vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie als „russisches Viertel“ bekannt war, hat sich innerhalb von nur wenigen Wochen eine ganze Industrie auf die Bedürfnisse der Besucher aus dem ehemaligen Zarenreich eingestellt. Am Wegesrand schießen Verkaufsbuden wie Pilze aus dem Boden, die kiloweise Tropenfrüchte zum kleinen Preis an den Mann bringen sowie natürlich die thailandtypischen Schweinespießchen, Kebab und andere Street-Food-Leckereien. In Windeseile wurden Speisekarten und Reklameschilder auf Russisch verfasst. Russische Restaurants, die während der Pandemie fast drei Jahre lang geschlossen waren, präsentieren sich seit wenigen Wochen wieder bis auf den letzten Platz voll besetzt. Der Rubel rollt.

Das Angebot stößt auf großes Interesse.

​

Steigende Mietpreise

Die Zuwanderung aus Russ­land macht sich auch auf Pattayas Immobilienmarkt bemerkbar, vor allem in Naklua. Die Umgebung des Wongamat Beach ist seit Jahresbeginn fest in russischer Hand. Dies bekommen auch viele deutschsprachige Langzeitaufenthalter zu spüren, in deren Condominium-Anlagen jetzt immer öfter Russisch statt Deutsch gesprochen wird – sehr zur Freude der geschäftstüchtigen Vermieter, bei denen nach jahrelangem Leerstand aufgrund der Pandemie nun endlich wieder die Kasse klingelt.