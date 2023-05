Von: Björn Jahner | 03.05.23

BANGKOK: Der Vachirabenjatas Park im Bangkoker Stadtteil Chatuchak, auch bekannt „Rot Fai Park“, wird fortan eine halbe Stunde früher um 04.30 Uhr statt um 05.00 Uhr morgens geöffnet, damit die Hauptstädter mehr Zugang zu Grünflächen haben, sagte Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt am Dienstag (2. Mai 2023).

Die neue Öffnungszeit von 04.30 Uhr bis 21.00 Uhr trat am Montag (1. Mai 2023) in Kraft.

Der 375 rai große Park an der Kamphaeng Phet 3 Road beherbergt neben Fahrrad- und Joggingwegen auch einen Schmetterlingsgarten und ein Insektarium, das täglich außer montags von 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet ist.

Foto: The Nation

Im März verwandelte die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) einen Teil des Parks in Zusammenarbeit mit der Umweltabteilung der BMA und Charoen Pokphand Foods in eine Oase für Haustiere. Die Besitzer müssen jedoch bestimmte Regeln einhalten, wie z. B. sicherstellen, dass ihre Haustiere geimpft und bei der BMA registriert sind, dass sie an der Leine geführt werden oder im Kinderwagen mitfahren und dass alle Fäkalien der Haustiere gesammelt und in speziellen Behältern entsorgt werden.