Von: Wolfgang Payer | 04.04.21

PATTAYA: Bestseller-Autor Max Claro (r.) beim Interviewtermin mit Wolfgang Payer (l.). „Der Rausholer“ ist weltweit auf allen großen Portalen als eBook erhältlich und in gedruckter Form im Buchhandel (ISBN: 9783929403480) in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mehr unter www.der-rausholer.de.

Sawaddie krap, Khun Max, herzlich willkommen im Land des Lächelns. Sie sind seit einigen Wochen wieder in Thailand und bezeichnen Ihre zweiwöchige Zeit der Quarantäne als Luxus-Knast. Wie haben Sie den Aufenthalt in einem ASQ Hotel in Bangkok erlebt und warum glauben Sie, diese Zeit mit dem Gefängnis vergleichen zu können?

Eingesperrt zu sein ist immer unangenehm. Ich war bereits viermal im Knast, zwei dieser Gefängnisaufenthalte sind in meinem neu erschienenen Buch „Der Rausholer“ beschrieben. Der Unterschied zu einer Haftanstalt ist, man hat einmal am Tag Hofgang, während man in der Thai-ASQ das Zimmer, zumindest die erste Zeit, überhaupt nicht verlassen darf. Der Vorteil bei der Quarantäne ist allerdings, man weiß, wann sie zu Ende geht und man hat alles bei sich was man braucht, wie z.B. Handy, Laptop, Fernseher, gutes Essen, etc.

Warum haben Sie sich entschieden herzukommen?

Ich wollte dem saukalten Wetter in Deutschland entfliehen. Und da meine Altersgruppe zum Kreis der Covid-19-Risikopersonen zählt, natürlich in ein Land, wo die Fallzahlen und die Ausbreitung des Virus nur sehr gering sind. Da ich schon oft in Thailand war, fiel mir die Entscheidung nicht schwer. Der Papierkram war zwar ein wenig lästig, aber das war schnell vergessen.

Und wie war das mit den Kosten?

Im Grunde genommen kostet mich mein Aufenthalt nicht wirklich mehr, sondern wenn ich alles zusammenrechne, spare ich sogar. Mein Hotel hat mir einen unschlagbaren Monatspreis angeboten, der mehr als 60 Prozent unter dem liegt, was ich in dieser Saison normalerweise bezahlen müsste. Ebenso haben hier viele Restaurants und andere Geschäfte ihre Preise deutlich reduziert.

Herr Claro, Sie erwähnen Ihr kürzlich erschienenes Buch „Der Rausholer“, welches innerhalb weniger Monate ein Bestseller wurde. Worum geht es darin?

Der Roman erzählt die Geschichte des deutschen Pazifisten Michael Müller, der als Soldat im Vietnamkrieg landet und desertiert. Durch seine abenteuerliche Fahnenflucht, mittellos um den halben Erdball, wird die CIA auf ihn aufmerksam und heuert ihn an. Unter Einsatz seines Lebens evakuiert Müller zahlreiche Personen aus dem Ostblock sowie dem Nahen und Mittleren Osten.

Soll das heißen, Sie waren selbst Agent der CIA?

Ja. Ich habe bis zur Veröffentlichung des Buches geschwiegen. Zu meiner aktiven Zeit gab es noch echte Geheimhaltung. Aber nach so langer Zeit werde ich niemandem mehr schaden und kaum noch politisches Porzellan zerschlagen.

Wie entstand die Idee zum Buch?

Das meiste ist autobiografischer Natur, mein Leben in den wilden 70er und 80er Jahren. Das Werk habe ich übrigens größtenteils in Thailand verfasst.

Bereits vier Mal eingesperrt? Haben Sie eine kriminelle Vergangenheit?

Was kriminell ist, ist eine Sache der Perspektive und des Handlungsortes. Wenn ich zum Beispiel in einem Hotel in Berlin, Wien, Zürich oder Bangkok ein Glas Whisky trinke, ist das nicht kriminell. Trinke ich den gleichen Whisky in einem Hotel in Teheran, so ist das nach den dortigen Landesgesetzen hochkriminell und wird mit 80 Peitschenhieben geahndet. Im Wiederholungsfall droht die Todesstrafe. Außerdem bestimmt der Zeitgeist, was kriminell ist. Wäre ich in den 70er Jahren bei einer meiner Aktionen in der damaligen Tschechoslowakei oder in Bulgarien aufgeflogen, hätte mir das viele ungemütliche Jahre hinter schwedischen Gardinen beschert. Heute sind die Grenzen offen und mein „Delikt“ gibt es gar nicht mehr.

Jetzt sind Sie in Thailand. Können Sie uns ein paar Tipps verraten, wie man am besten durch die Quarantäne kommt?

Erstmal das richtige Hotel aussuchen. Eine Liste der ASQ-Hotels bekommt man u.a. bei der Thai-Botschaft. Obwohl die Hygienemaßnahmen und Grundvorgaben eigentlich gleich sein sollten, gibt es Unterschiede, auch im Preis-Leistungsverhältnis. Ein Zimmer mit Balkon kostet zwar mehr, erhöht den Wohnkomfort aber erheblich. Es lohnt sich deshalb auch, auf einschlägigen Blogs und Facebook-Seiten zu stöbern. In der Isolation ist es sehr wichtig, seinen Tag gut zu strukturieren. Nur faul vor dem Fernseher herumliegen macht depressiv! Man sollte deshalb möglichst immer zur gleichen Tageszeit 30 bis 60 Minuten etwas für den Körper tun, z.B. Telegym oder andere Workouts streamen und natürlich mitmachen und mindestens 1 bis 2 Stunden den Geist in Bewegung halten, ein gutes Buch lesen und/ oder etwas Sinnvolles lernen, wozu man bisher nie die Zeit hatte. Wenn man in einem fremden Land ist, bietet sich an, Grundkenntnisse in der Landessprache zu erwerben.

Über das Magazin DER FARANG, welches ich als Thailand-Fan schon seit sehr vielen Jahren online lese, bin ich auf die äußerst informative Website der Easy-ABC-Sprachschule in Pattaya gestoßen und bekam nach kurzem E-Mail-Schriftwechsel genau den für mich passenden Individual-Sprachkurs, während meiner Zeit in der ASO-Quarantäne, nämlich Einzelunterricht am Computer. Ausschlaggebend dafür war, dass ich meine Zeit im Hotelzimmer sinnvoll nutzen wollte und etwas tun wollte, was ich schon oft aus Zeitgründen vor mir hergeschoben habe. Außerdem war es für mich die Interaktion und das Feedback bei meinem Online-Kurs wichtig, da ich nicht sonderlich sprachbegabt bin und rein nach Lehrbuch nie die richtige Aussprache getroffen hätte. Überrascht hat mich, dass meine Thai-Lehrerin perfekt Deutsch sprach.

Sind bereits Erfolge zu spüren?

Nun, nach der Quarantäne merke ich, wie viel zugänglicher die Thais doch sind, wenn ich am Strand von Pattaya, abends im Restaurant oder beim Einkaufen ein paar Worte und Phrasen in der Landessprache beherrsche. Da ich mich noch einige Monate in Thailand aufhalten werde, bis sich die Covid-19-Situation in Deutschland und Europa wieder entspannt hat, erwäge ich, mich demnächst einem Aufbaukurs anzuschließen, zuerst in der Easy ABC Schule in der Thappraya Road und dann später von zuhause aus über meinen Computer wieder als ONLINE-Kurs.

Letzte Frage: Ist „Der Rausholer“ auch in Thailand erhältlich?

Das Buch gibt’s weltweit auf allen großen Portalen als eBook zum Download. In gedruckter Form sicherlich nur in internationalen Buchhandlungen und im Versandhandel. Mehr unter www.der-rausholer.de.

Vielen Dank für das sehr informative Interview.

Gern geschehen, Herr Payer. Mein letzter Tipp: Das Lesen neu entdecken! Vor dem Schlafen mal wieder ein gutes Buch lesen!