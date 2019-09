MÜNCHEN (dpa) - Barack Obama hat eine Gabe: Er kann begeistern. So wie an diesem Sonntag in München, wo er mit Charme und Witz dringend notwendigen Optimismus verbreitet.

Als Barack Obama vor der Wahl stand, weiter für seine Gesundheitsreform zu kämpfen oder angesichts des heftigen Gegenwindes von Seiten der Republikaner die Segel zu streichen, da fragte ein Mitarbeiter ihn: «Mr. President, sind Sie zuversichtlich?» Er habe ihn daraufhin daran erinnert, wie er mit vollem Namen heiße: Barack Hussein Obama nämlich. «Wenn Dein Name Barack Hussein Obama ist und Du im Weißen Haus bist, dann musst Du optimistisch sein.» Ohne Optimismus, so der frühere US-Präsident, wäre er niemals dorthin gekommen.

