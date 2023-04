Der nächste Bogotá-Coup von Tatjana Maria

Von: Lars Reinefeld (dpa) | 11.04.23

BOGOTÁ: Endlich mal wieder Grund zur Freude im deutschen Tennis. Tatjana Maria gewinnt den Titel in Bogotá und reist nun selbstbewusst nach Stuttgart.

Den dritten Titel ihrer Karriere feierte Tatjana Maria im Kreise ihrer Familie. Die älteste Tochter Charlotte reckte stolz den Siegerpokal ihrer Mama in die Luft, die jüngere Tochter Cecilia freute sich mit Puppe im Arm im Kinderwagen - und Tatjana Maria und ihr Ehemann Charles-Edouard strahlten in die Kamera. Durch das 6:3, 2:6, 6:4 gegen die Amerikanerin Peyton Stearns verteidigte die 35-Jährige ihren Titel in der kolumbianischen Hauptstadt und reist nun mit viel Selbstvertrauen nach Stuttgart, wo am Wochenende das Duell mit Brasilien im Billie Jean King Cup und danach der Porsche Tennis Grand Prix anstehen.

«Ich fühle mich hier einfach wunderbar. Ich glaube, wir sollten uns hier in der Nähe ein Haus kaufen», sagte Maria scherzend nach dem ersten Sieg eines deutschen Profis in diesem ansonsten von vielen Niederlagen und Rückschlägen geprägten Tennis-Jahres.

Schon 2022 hatte Maria in Bogotá triumphiert und ihren ersten Titel als zweifache Mutter gefeiert. Nun folgte die souveräne Wiederholung. Erst im Finale gab die in Bad Saulgau geborene und in Florida lebende Maria ihren ersten Satz ab. Nachdem die Saison bislang auch für sie sehr holprig verlaufen war, scheint Maria rechtzeitig vor dem Tennis-Doppelpack in Stuttgart ihre Form wiedergefunden zu haben.

«Dieses Turnier zum zweiten Mal zu gewinnen, bedeutet mir sehr viel. Es war ein hartes Match und ich musste mein bestes Tennis zeigen», sagte Maria nach dem Endspiel. «Jetzt freue ich mich auf Stuttgart und darauf, nach so langer Zeit endlich mal wieder in Deutschland zu spielen.»

Teamchef Rainer Schüttler kann eine Maria in Topform gut gebrauchen, denn in Jule Niemeier befindet sich die zweite deutsche Spitzenspielerin in einer veritablen Krise. Auch in Charleston schied die 23 Jahre alte Dortmunderin in der vergangenen Woche wieder in der ersten Runde aus. Es wird daher viel auf Maria ankommen, wenn Deutschland gegen Brasilien mit der Weltranglisten-14. Beatriz Haddad Maia an der Spitze eine Chance haben will.

Ende des vergangenen Jahres hatte Maria in der Relegation in Kasachstan noch verletzt passen müssen. Jetzt kehrt sie ins deutsche Team zurück. «Ich freue mich, wieder für Deutschland zu spielen», sagte die Wimbledon-Halbfinalistin des vergangenen Jahres.