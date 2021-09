Der Machtpoker in Berlin beginnt

BERLIN: Die Sozialdemokraten haben die Bundestagswahl in Deutschland gewonnen, aber nicht sehr deutlich. Die unterlegenen Christdemokraten geben nicht auf und wollen weiter regieren.

In einem sind sich die Kontrahenten im Kampf ums Kanzleramt einig: Die neue deutsche Regierung solle noch vor Weihnachten stehen, bekräftigten SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz und CDU/CSU-Spitzenmann Armin Laschet am Sonntagabend nach der Bundestagswahl. Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel soll nicht noch einmal die traditionelle Neujahrsansprache halten müssen.

Unklar ist am Tag nach der Wahl aber noch, wer die künftige Regierung anführen wird: Scholz, der mit seinen Sozialdemokraten mit knappen Vorsprung auf dem ersten Platz landete? Oder Laschet, dessen Christdemokraten nach heftigen Verlusten auf Platz zwei endeten? Beide Politiker haben eine Regierungsoption. Der Poker um die Macht in Berlin beginnt. Zu Kanzlermachern dürften zwei kleinere Parteien werden, Grüne und FDP, die dritt- und viertstärkste Kraft im Lande.

Scholz hat im Kampf ums Kanzleramt eigentlich die besseren Karten. Seine Partei hat nach den bis zur Jahresmitte miserablen Umfragewerten eine sensationelle Aufholjagd hingelegt und stellt im neuen Bundestag die stärkste Fraktion. Über die SPD-Wählerschaft hinaus sehen außerdem viele Deutsche laut Umfragen Scholz als den geeignetsten Kandidaten für das Amt des Regierungschefs an.

Um zum Kanzler gewählt zu werden, braucht Scholz aber eine Mehrheit im Bundestag, und diese bekommt er nur von außerhalb des eigenen Mitte-Links-Lagers. Denn für die Wunschkoalition mit den Grünen reicht es nicht, Scholz müsste aus dem «bürgerlichen» Lager die Liberalen (FDP) für eine «Ampel»-Koalition mit ins Boot holen.

Doch die programmatischen Unterschiede zwischen SPD und Grünen auf der einen und den wirtschaftsfreundlichen Liberalen auf der anderen Seite sind beträchtlich. SPD und Grünen wollen die Einkommenssteuern für Spitzenverdiener erhöhen, die Vermögenssteuer wieder einführen und den gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 9,60 Euro auf 12 Euro pro Stunde erhöhen. Dies lehnt die FDP ebenso ab wie eine Aufweichung der Schuldenbremse für die staatliche Kreditaufnahme. Ohnehin würde FDP-Chef Christian Lindner lieber mit Laschet regieren, der ihm ideologisch nähersteht und mit dem er schon im Bundesland Nordrhein-Westfalen bestens zusammengearbeitet hatte.

Laschet hofft weiterhin, gemeinsam mit Lindner die Grünen auf seine Seite ziehen zu können, für eine sogenannte «Jamaika»-Koalition (Schwarz-Gelb-Grün). Obwohl die CDU/CSU am Sonntag mit Verlusten von rund acht Prozentpunkten das schlechteste Bundestagsergebnis aller Zeiten einfuhr, bleibt Laschet eigentlich auch gar nichts anderes übrig, als weiter ums Kanzleramt zu kämpfen. Seine Autorität als CDU-Chef stünde sonst auf dem Spiel, und einen weiteren Verbleib auf dem Posten des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten hatte er vor der Bundestagswahl ausgeschlossen. In Kürze bestimmen die Christdemokraten an Rhein und Ruhr einen Nachfolger, der die CDU in die NRW-Landtagswahl im Mai 2022 führen soll.

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sprach der Union am Montag «das moralische Recht» zur Regierungsbildung ab. Allerdings steht in Deutschland nirgendwo geschrieben, dass nur der Vertreter der stärksten Partei Regierungschef werden kann. Die SPD-Politiker Willy Brandt 1969 und Helmut Schmidt 1976 und 1980 wurden Bundeskanzler, obwohl die SPD jeweils nur zweitstärkste Kraft im Bundestag war.

Derweil wollen sich die beiden als Partner umworbenen Parteien, Grüne und FDP, untereinander enger abstimmen. Grünen-Chef Robert Habeck bestätigte am Montag, dass er ebenso wie Lindner Vorab-Gespräche mit Blick auf eine mögliche Regierungsbildung für sinnvoll halte. Scholz habe «einen deutlichen Vertrauensvorschuss» der Menschen bekommen, und die SPD sei die «progressivere Partei», sagte Habeck dem Deutschlandfunk. Eine «Ampel» sei aber ein Bündnis, das nach eigenen, völlig anderen Regeln als Rot-Grün funktioniere, gab er zu bedenken.

Der Kolumnist Gabor Steingart schrieb am Montag, den Grünen solle ein «Jamaika»-Bündnis mit CDU/CSU und FDP schmackhaft gemacht werden, indem man ihnen drei Dinge anbiete: Die Unterstützung für eine grüne Bundespräsidentin 2022, ein verbindliches Tempolimit in ganz Deutschland und einen früheren Austritt aus der Kohleverstromung als bisher geplant. Eine Bestätigung dafür gab es nicht.

Der neugewählte Bundestag kommt am 26. Oktober zur konstituierenden Sitzung zusammen. Er wird dann voraussichtlich einen SPD-Politiker zum Nachfolger von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) wählen. Die Kanzlerwahl folgt irgendwann später, nach beendeten Koalitionsverhandlungen. Merkel bleibt so lange geschäftsführend im Amt. Ab 17. Dezember hätte sie Altkanzler Helmut Kohl (1982-1998) eingeholt, der bisher am längsten das Amt des Bundeskanzlers ausübte.

Scholz setzt auf rasche Verständigung über Regierungsbündnis

BERLIN: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz setzt nach der deutschen Bundestagswahl auf eine rasche Verständigung mit Grünen und FDP über ein neues Regierungsbündnis.

«Wir werden sehr schnell mit den anderen Parteien, mit denen wir eine Regierung bilden wollen, uns abstimmen über Gesprächsverläufe», sagte Scholz am Montag nach einer Präsidiumssitzung der SPD in Berlin. «Es ist eine Fortschrittserzählung», sagte Scholz. «Wenn drei Parteien, die den Fortschritt am Beginn der 20er Jahre im Blick haben, zusammenarbeiten, kann das etwas Gutes werden, selbst wenn sie dafür unterschiedliche Ausgangslagen haben.»

Die Sondierungen sollten nicht zu lange dauern, sondern in reguläre Koalitionsverhandlungen münden, «die auch zu Ergebnissen führen». Ganz klar sei, dass SPD, FDP und Grüne als Wahlgewinner den Auftrag hätten.

Scholz erinnerte an die «sehr erfolgreiche sozialliberale Koalition» unter den SPD-Kanzlern Willy Brandt (1969-1974) und Helmut Schmidt (1974-1982). «Alle Parteien, die Erfolge bei der Wahl hatten, sind Parteien, die schon miteinander regiert haben», sagte Scholz. «Klar ist auch, dass niemand an dem Votum der Wählerinnen und Wähler ohne Schaden vorbeigehen kann.»

Als «völlig ok» bezeichnete Scholz es, dass FDP und Grüne nun zunächst miteinander reden wollten. «Ich möchte eine Regierung bilden, die auf Vertrauen beruht.» Regierungsparteien müssten einander vertrauen.

Scholz kündigte an, «dass wir jetzt Koalitionsverhandlungen nicht in der Öffentlichkeit führen». «Das machen wir mit den Freunden, mit denen wir regieren wollen», sagte er. Es solle nicht in internen, aber an die Öffentlichkeit durchgesteckten Papieren zu lesen sein, was der eine vom anderen halte.

Die SPD ist aus der Bundestagswahl mit 25,7 Prozent der Stimmen als stärkste Partei hervorgegangen. Auch Grüne und FDP legten zu, während die CDU/CSU zum Ende der Ära von Kanzlerin Angela Merkel ihr bisher schlechtestes Ergebnis erzielte. SPD, Grüne und FDP kämen im neuen Bundestag zusammen auf 416 von 735 Sitzen.

FDP will Vorsondierungen mit den Grünen führen

BELIN: Die FDP will nach der deutschen Bundestagswahl zunächst Gespräche mit den Grünen über eine mögliche Koalitionsbildung mit CDU/CSU oder SPD führen.

Die Parteiführung habe beschlossen, «Vorsondierungen» mit den Grünen aufzunehmen, sagte der Vorsitzende Christian Lindner am Montag in Berlin nach den Beratungen von Bundesvorstand und Präsidium.

«Zwischen Grünen und FDP gibt es die größten inhaltlichen Unterschiede bei den Parteien des demokratischen Zentrums, die jetzt über eine Regierungsbildung miteinander sprechen könnten», erläuterte er. «Deshalb macht es Sinn, angesichts dieser bisweilen bestehenden Polarisierung den gemeinsamen Grund zu suchen.»

FDP und Grüne seien zugleich die Parteien, die sich am stärksten gegen den Status quo der großen Koalition gewandt hätten, sagte Lindner. «Und deshalb ist es sinnvoll, dass diese beiden zuerst miteinander das Gespräch suchen, um zu prüfen, ob daraus bei allen Unterschieden ein fortschrittliches Zentrum einer neuen Koalition werden könnte.» Lindner betonte: «Weder die Union noch die SPD stehen für Aufbruch. Beide Parteien regieren lange.»

Nach diesen Gesprächen mit den Grünen sei die FDP offen, «Einladungen von CDU/CSU oder SPD anzunehmen, wenn sie denn kommen, über weitergehende Gespräche», sagte Lindner. Angesprochen auf die von ihm genannte Polarisierung zwischen FDP und Grünen wies er auf die unterschiedliche Herangehensweise an das Thema Klimaschutz hin. Die FDP verfolge hier «eher ein technologisch getriebenes Modell», die Grünen machten daraus bisweilen eine «Lebensstilfrage».

Grüne und FDP würden von SPD oder CDU/CSU gebraucht, um eine Regierung zu bilden. In den vergangenen vier Jahen drückten sie im Parlament die Oppositionsbänke.