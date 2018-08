BANGKOK: Thai Lion Air baut ihr internationales Flugangebot aus und steuert drei neue internationale Ziele an.



Bangkok-Shenzhen

Am 20. Juli wurde die neue Route zwischen Bangkok und Shenzhen in Betrieb genommen. Die Nonstopflüge werden ab dem Don Mueang Airport viermal wöchentlich angeboten. Shenzhen ist eine moderne Metropole im Südosten Chinas, die Hongkong mit dem chinesischen Festland verbindet.



Phuket-Zhengzhou

Mit der neuen Verbindung zwischen der Insel Phuket im Süden Thailands und Zhengzhou steuert die Billigairline ein weiteres Ziel in China an. Die Nonstopflüge werden ebenfalls viermal pro Woche durchgeführt. Zhengzhou ist die Hauptstadt der Provinz Henan in der Volksrepublik China.



Bangkok-Kathmandu

Dreimal pro Woche geht es zudem neu ab dem Bangkoker Don Mueang Airport nonstop nach Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal. Sie ist bekannt für ihre wunderschönen Tempel und unverwechselbaren erotischen Schnitzereien.



Weitere Infos und die genauen Flugzeiten sind der Webseite www.lionairthai.com zu entnehmen.