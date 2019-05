Von: Björn Jahner | 05.05.19

BANGKOK: Mit „The Lion King“ (Der König der Löwen) holt das thailändische Unterhaltungskonglomerat BEC-Tero eines der bekanntesten und erfolgreichs­ten Musicals der Welt nach Bangkok.

Das Broadway-Musical von Elton John und Tim Rice basiert auf dem gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1994. Unter der Regie von Julie Taymor treten sowohl Schauspieler in Tierkos­tümen als auch riesige Puppen auf. Das Musical wurde am 31. Juli 1997 im Orpheum Theater in Minneapolis uraufgeführt. Es folgten über 7.500 Aufführungen auf der ganzen Welt, von den USA über Deutschland und Japan bis nach Großbritannien.

Ab dem 15. September macht es Stopp in Bangkok, wo es im Muangthai Ratchadalai Theatre aufgeführt wird. Tickets können stadtweit an den Konzertkassen von Thai Ticket Major, online und telefonisch (02-262.3838), bezogen werden. Die Ticketpreise liegen zwischen 1.500 und 5.500 Baht pro Person.