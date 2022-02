Der Hochzeitstag

Von: Ce-eff Krüger | 05.02.22

Okay, ich hatte einiges getrunken. Wir hatten Martins sechzigsten Geburtstag gefeiert, und da ging es hoch her. Aber als ich lange nach Mitternacht heim kam, ging es noch höher her:

"Callolo!" Meine Herzallerliebste stand wie ein Drachen in der Haustür und sah mich mit giftigen Blicken an, um gleich darauf in Tränen auszubrechen. Im Wohnzimmer brannten Kerzen, auf dem Tisch standen, neben einer Vase mit roten Rosen, eine Flasche Sekt im Kühler und zwei Gläser.

"Was soll das denn bedeuten?" konnte ich gerade noch halbwegs verständlich formulieren, bevor ich in den Sessel fiel. Dann hörte ich nur noch splitterndes Glas, und als ich erschrocken die Augen wieder öffnete, zerschellte das zweite Sektglas an der Wand."Prost, Schatz!" lallte ich. "Was feiern wir denn heute?"

Meine Herzallerliebste sah in ihrem schönsten Festtagskleid und mit ihrem verheulten Gesicht zauberhaft aus. Am liebsten hätte ich sie umarmt und geküsst, aber dazu war ich leider nicht mehr in der Lage.

"Dass du dich gar nicht schämst, Callolo. Nicht nur, dass du unseren Hochzeitstag vergisst, dann kommst du auch noch vollgetrunken heim.""Moment mal", versuchte ich einzuwerfen, "unser Hochzeitstag ist doch erst morgen, Dienstag, 15. Januar."

"Ja, und seit genau zwei Stunden und zwanzig Minuten haben wir Dienstag, den 15. Januar. Und seit zwei Stunden und zwanzig Minuten warte ich hier auf dich."

"Mein Schatz, wir haben doch noch den ganzen Tag vor uns, um zu feiern."

Was meine Herzallerliebste darauf antwortete, will ich hier nicht wiedergeben, aber ihr Fluch endete mit den Worten: "Wenn du deinen Rausch ausgeschlafen hast, dann ist unser Hochzeitstag vorbei."

Zwischendurch hatte ich wohl einen lichten Moment und griff in die Innentasche meiner Jacke, wo ein kleines, mit Goldband verschnürtes Kästchen steckte.

"Das wollte ich dir erst morgen früh geben, mein Schatz."

"Callolo!" Meine Herzallerliebste riss das kleine Päckchen hastig auf und fiel mir, als sie den goldenen Diamantring sah, mit einem Glücksschrei um den Hals: "Du hast es nicht vergessen, Callolo!"

"Ja, wie hätte ich es denn vergessen können?" antwortete ich mit letzter Kraft, "du redest doch seit Monaten jeden Tag davon."

Nun ja, wir feierten unseren Hochzeitstag schon noch, nachdem ich am Nachmittag wieder erwachte. Und auf dem Tisch brannten Kerzen. Neben der Vase mit roten Rosen standen eine Flasche Sekt im Kühler und daneben zwei Gläser. Als meine Herzallerliebste die Flasche entkorkt und die Gläser gefüllt hatte, sagte sie: "Auf den schönsten Tag in meinem Leben."

Und dabei sah sie auf das funkelnde Juwel an ihrem rechten Ringfinger.

Jetzt frage ich mich, was sie damit wohl gemeint hat: Den Tag, als wir heirateten, oder den Tag, als ich ihr das teuerste Erbstück meiner Familie vermachte, den goldenen, mit einem hochkarätigen Diamanten besetzten Ring. Ich werde es wohl nie erfahren.