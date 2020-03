Von: Björn Jahner | 17.03.20

PHUKET: Wie auch andere Touristengebiete im Land, leidet Phuket unter den Folgen der weltweiten Coronavirus-Epidemie.

Der massive Rückgang der Touristenzahlen ist auf Thailands größter Insel wohl nirgendwo so offensichtlich wie an den heutzutage verwais­ten Ponton-Piers am Patong Beach, auf denen jeder Landgang der Phuket besuchenden Kreuzfahrturlauber begann und auf denen die Schiffreisenden auch auf die Symptome einer Covid-19-Infektion untersucht wurden. Zur Begrüßung der Kreuzfahrer hatten Einheimische ursprünglich Hähne auf den Geländern der Pontons angebunden. Während die Landungsstege auch heute noch von dem Federvieh in Beschlag genommen werden, ist von Touristen keine Spur, weshalb sie innerhalb der nächsten drei Monate zum Ende der Andamanensee-Kreuzfahrtsaison abgebaut werden sollen.