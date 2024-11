Von: Hans Fritschi | 24.11.24

Mein Pass ist fast voll und läuft im nächsten Jahr aus, muss also ersetzt werden. Dass will ich machen, bevor ich Mitte Januar mein Jahres-Visum erneuere. Ich fliege von Udon Thani nach Bangkok und schalte einen Zwischenstopp in Pattaya ein.

Den Möbelschreinern bei der Arbeit zuzuschauen ist reines Vergnügen. Unser Autounterstand in Nong Khai wurde zwischenzeitlich zu einer Sägerei umfunktioniert. Ein älterer Schreiner hat da – unterstützt von seiner Frau - tagelang Bretter zerschnitten, ich verstand nicht so recht, was er da eigentlich plante?

Dann hat er das ganze zersägte Material ins Haus verfrachtet und wie ein dreidimensionales Puzzle zusammengesetzt, verleimt und mittels Metallstifte aus einer Druckpistole richtig dauerhaft stabilisiert. Als das Konstrukt aufgestellt war, sah ich plötzlich den gewaltigen Einbauschrank, den wir bestellt hatten.

Ein Termin auf der Schweizer Botschaft

Wer als Schweizer in Thailand einen neuen Pass braucht, kann sehr leicht über das Internet einen Termin für eine biometrische Erfassung auf der Botschaft buchen. Ich hatte einen solchen für den Dienstag arrangiert, flog aber schon am Freitag von Udon Thani weg, um noch das Wochenende in Pattaya verbringen zu können. Der ständige Staub und Dreck, der bei einer Renovation naturgemäß dazu gehört, setzt mir langsam zu. Ich sehne nun das absehbare Ende der Arbeiten herbei, die dreckigsten Teile sind vollbracht. Erstaunlich für mich, dass praktisch alle Thai-Arbeiter, die ja täglich diesem Staub ausgesetzt sind, noch rauchen. Das ist meines Erachtens keine sehr gute Idee.

Zu meiner großen Freude fand ich den Garten in Pattaya – dank unserer fleißigen Gärtner – bestens in Schuss vor. All diese Bananen, die wir noch während der Regenzeit gepflanzt haben, sind stark gewachsen, so dass wir bald viele Früchte haben und unsere Gänse auch täglich mit Bananenblättern füttern können. Bald schon ist Weihnachten und was passt dazu besser als eine saftige Gans? Der Verkauf ist bereits angelaufen, und wer sich eine Weihnachtsgans sichern will, sollte nicht zu lange zuwarten mir per E-Mail eine Anfrage zu schicken, weil wir uns über die Jahre schon eine treue Stammkundschaft aufgebaut haben. Erfahrungsgemäß sind am Heiligen Abend dann alle weg.

Die Baobabs liefern bald mehrere Früchte

Besonders gepflegt sind im Garten von Pattaya nun auch die vielen Vanille-Pflanzen, die da an lebenden Unterlagen – bei uns vor allem eine spezielle Palmensorte – heranwachsen. Sie sind bestens verwurzelt und während meiner Abwesenheit stark gewachsen. Wer selber Vanille anbauen möchte, kann die teuren und hierzulande eher seltenen Pflanzen bei uns bekommen. Ich warne aber ausdrücklich: Es kann lange dauern, bis man Vanilleschoten ernten kann, und das ganze Unternehmen ist anspruchsvoll.

Eine solche Weihnachtsgans ist einfach etwas ganz besonderes, ein nicht ganz billiges Vergnügen allerdings...

Die über zehn Jahre alten Baobabs liefern nun offenbar ernsthaft mehrere Früchte: Auch darauf mussten wir recht lange warten. Diese Früchte sind ja essbar, ich konnte sie aber noch nie kosten, bin sehr gespannt.

Immer schön sind natürlich auch dieses Mal die Lippenstift-Bäume oder -Büsche. Ihre knallroten Samen sind ein ausgezeichnetes, natürliches Färbemittel, das auch beim Kochen Verwendung findet, so verdankt etwa das Tandoori Chicken ihnen seine Farbe.

Nach meinem Termin auf der Botschaft geht es sofort auf den Flughafen und zurück nach Nong Khai, wo die Renovation jetzt hoffentlich langsam in die Schlussphase kommt.

Hans Fritschi, Jahrgang 1957, ist ehemaliger Journalist und Buchautor, er lebt seit 1991 in Thailand. Mehrere Monate des Jahres reist er in der Welt herum, den Rest verbringt der Hobbygärtner in Pattaya und Nong Khai. Falls Sie Fragen und Anregungen an unseren Gartenkolumnisten haben, oder seinen Garten mal anschauen möchten, schicken Sie ihm eine E-Mail an oder besuchen Sie die Dicovery Garden Webseite oder Facebook. Für unterhaltsame und interessante Gartengeschichten in Bild und Ton besuchen Sie Hans Fritschis YouTube-Kanal – Teilen, Liken & Abonnieren erwünscht!