Von: Björn Jahner | 17.09.18

Mit über 5.000 Zuschauern wurde auf der Nang-Loeng-Rennbahn am Sonntag nochmal ein Besucherrekord verzeichnet. Fotos: The Nation

BANGKOK: Die Bangkoker Pferderennbahn schließt. Nach mehr als 100 Jahren ging am Sonntag auf dem Nang Loeng Racecourse des Royal Turf Club im Bezirk Dusit eine Tradition zu Ende.

Es wurde es nochmal richtig emotional und für den ein oder anderen das Rennen zur Nebensache. Über 5.000 Besucher strömten zur Rennbahn. Darunter viele, die einfach noch einmal die unvergleichliche Atmosphäre genießen wollten, jenes Ambiente mit einer Rennbahn mitten in der Stadt. Bei dem letzten Rennen wurde nicht nur die Zahl der Runden auf 10 erhöht, sondern auch der Pferde: 15 statt der üblichen 14 Tiere galoppierten auf dem Rasen um die Wette, bevor das am 18. Dezember 1916 von König Rama VI. eröffnete Gelände endgültig geschlossen wurde.

Auf der Pferderennbahn im Herzen der Hauptstadt durfte legal um Geld gewettet werden.

Viele Bangkoke blicken auf die Schließung mit einem weinenden Auge. So stellte die Pferderennbahn einige der wenigen Stätten im Land dar, wo legal gewettet werden durfte. Das Crown Property Bureau (CPB) als Landbesitzerin hat angekündigt, das Grundstück in eine öffentliche Parkanlage zu Ehren des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej (Rama IX.) umzuwandeln. An die über 100 durch die Schließung arbeitslos gewordenen Mitarbeiter der Nang-Loeng-Rennstrecke wurde eine Entschädigung in Höhe von sechs Monatsgehältern ausgezahlt.