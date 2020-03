Der Frühling pirscht sich heran

Von: Redaktion (dpa) | 13.03.20

Erste Blüten einer Zierkirsche sind am Morgen vor der historischen Altstadtkulisse an der Elbe mit der Hofkirche (l) und dem Hausmannsturm zu sehen. Foto: Robert Michael/Dpa-zentralbild/dpa

OFFENBACH: Der Frühling sendet am Wochenende seine Vorboten vor allem in den Süden Deutschlands. Im Norden bleibt es allerdings eher wolkig und vorerst kühler.

Der Frühling sendet am Wochenende seine Vorboten vor allem in den Süden Deutschlands. Am schönsten wird der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge der Sonntag: Es wird sonnig und trocken, am Oberrhein sind Höchsttemperaturen bis 18 Grad möglich. Im Norden bleibt es allerdings eher wolkig und vorerst kühler. Durch den Nordwesten fegen starke Böen, im Bergland und an der Nordsee sind auch einzelne stürmische Böen nicht ausgeschlossen.

«Man kann deshalb nicht für ganz Deutschland sagen, dass jetzt der Frühling ausbricht», sagte DWD-Meteorologe Florian Bilgeri am Donnerstag in Offenbach. Dank Hoch «Helge» träten Wind und Regen aber zunehmend in den Hintergrund.

Schon am (morgigen) Freitag ist das Wetter zweigeteilt: Südlich des Mains ist es zunehmend trocken und die Sonne kommt hervor, in der Mitte und im Norden fällt dagegen noch Regen und es wehen starke bis stürmische Böen. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 13 Grad, nachts kann es nochmals frostig werden. Der Samstag ist der Vorhersage zufolge bei 7 bis 13 Grad meist trocken, über Sonne kann sich vor allem der Nordosten freuen. Es folgt der vor allem im Süden milde und sonnige Sonntag. Ähnlich beginnt auch die neue Woche, wie der DWD erklärte.