Regen Zulauf erfreut sich die große Thai-Marktmeile am Samstag in den Nachmittagsstunden.

BAD HOMBURG: Seit mehr 20 Jahren wird rund um die Thai-Sala im Kurpark Bad Homburg (DE) im Juli das größte und beliebteste Thai-Fest seiner Art in Deutschland veranstaltet, in diesem Jahr mit neuem Logo und neuem Namen – aus „Amazing Thailand Bad Homburg“ wurde „Thai Festival Bad Homburg“. Auch DER FARANG ist wieder mit dabei und freut sich, mit seiner Leserschaft in Kontakt zu treten. Mit im Gepäck: Die 80 Seiten umfassende Sonderausgabe FA15/2019, die eigens für den Auftakt der Thai-Festivalsaison in Bad Homburg produziert wurde.

Tänzerinnen in traditionellen Kostümen sind auch in diesem Jahr wieder fester Bestandteil des abwechslungsreichen Kulturprogramms.

Thailand in all seinen Facetten in Bad Homburg erleben

Der erste Festivaltag am Samstag erfreute sich regen Zulauf. Eine große Marktmeile mit über 50 Ständen lässt das Herz eines jeden Thailand-Fans höherschlagen. Das Angebot reicht von fernöstlichen Dekorationsstücken, Kunsthandwerk und Kleidung über entspannende Thai-Massagen sowie Informationen zu den schönsten Urlaubszielen in Thailand bis hin zu den verlockenden, wohlschmeckenden Speisen aus dem Land des Lächelns. Der herrlich grünende Kurpark erweist sich zudem auch in diesem Jahr wieder als Magnet für ein Picknick mit Leckereien aus dem Land des Lächelns.

Ob Som Tum, Nam Phrik oder Pad Thai: Den Besuchern wird die ganze Welt der thailändischen Kulinarik geboten.

Sonderausgabe und Tipps am FARANG-Medienstand

DER FARANG ist mit einem Medienstand auch in diesem Jahr dabei und präsentiert eine seitenstarke Sonderausgabe mit informativen Reisethemen, Reportagen, Tipps und vielem mehr! Festivalbesucher können am FARANG-Medienstand natürlich auch ein Abonnement für die Druck- oder Online-PDF-Ausgabe abschließen und sich über das umfangreiche Angebot der Anzeigenkunden von Thailands führendem Magazin in deutscher Sprache informieren sowie viele Tipps und Ideen für den nächsten Urlaub in den Tropen sammeln.

Der FARANG-Medienstand befindet sich neben dem Kaiserbrunnen und vor dem Gebäude der Spielbank. Auf Google Maps finden Sie den genauen Standort.

Thai Festival Bad Homburg: Sa., 20. Juli – So., 21. Juli, von 11.00 – 18.00 Uhr, Kurpark Bad Homburg, Brunnenallee, 61348 Bad Homburg. Eintritt frei.

Kostenlose Parkplätze stehen im Gewerbegebiet Mitte bereit, inklusive Shuttleservice von 10 bis 20 Uhr. Die Busse verkehren alle 15 Minuten.