Von: DER FARANG | 21.08.22

BÜLACH: Ein Wochenende lang, von Freitag, 19. August bis Sonntag, 21. August 2022, verwandelt sich das Areal der Stadthalle Bülach im Zürcher Unterland im Rahmen des Thai Food & Culture Festival nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder in ein authentisches thailändisches Schlemmer- und Shopping-Paradies – und DER FARANG ist mit dabei!

Das größte Thailand-Festival der Schweiz wird die Besucher mit einer unvergleichlichen Vielfalt an thailändischen Köstlichkeiten, Produkten und Dienstleistungen sowie einem bunten Unterhaltungsprogramm begeistern.

Drei Tage lang Faszination Thailand

Neben einer Vielzahl von Marktständen, an denen jede Menge authentische Thai-Gerichte und natürlich auch thailändische Biersorten angeboten werden, präsentieren die Veranstalter ein kulturelles Unterhaltungsprogramm, das keine Langeweile aufkommen lässt. Zu den Höhepunkten zählen u.a. eine preisschwere Tombola, thailändische Musikparaden, atemberaubende Schwertkampf- und Muay-Thai-Shows sowie traditionelle Tanz-Aufführungen. Mit Konzerten thailändischer Künstler wird das Programm abgerundet. Zur festen Tradition des Festivals zählt außerdem der Besuch buddhistischer Mönche, die für ein tieferes Verständnis der thailändischen Kultur nicht wegzudenken sind.

Bussaba Rüegsegger-Panthumjinda (r.) und Martin Rüegsegger (l.), Verleger DER FARANG, freuen sich auf den Austausch mit ihrer Leserschaft und geben Infos aus erster Hand. Fotos: Rüegsegger

Wie bereits in den Vor-Corona-Jahren ist auch DER FARANG als Thailands führendes deutschsprachiges Magazin in Bülach mit einem Pressestand vertreten und präsentiert eine Festival-Sonderausgabe in hoher Seitenauflage, die mit vielen Reiseartikeln und Reportagen aus dem Land des Lächelns Thailand von seiner besten Seite präsentiert.

Eine große Marktmeile verwandelt das Areal der Stadthalle Bülach in ein thailändisches Schlaraffenland.

Thailand-Infos aus erster Hand

Ebenfalls am Pressestand in Bülach erhältlich sind alle Thailand-Romane sowie Merchandise-Artikel aus dem Onlineshop DER FARANG. Kommen Sie doch auf einen Schwatz vorbei! Sicher haben alle Thailand-Fans nach zwei Jahren Pandemie viel zu erzählen. Das Verlegerehepaar Bussaba Rüegsegger-Panthumjinda und Martin Rüegsegger freut sich auf den Austausch mit seiner Leserschaft in der Schweiz und kann den Besuchern wertvolle Tipps sowie Empfehlungen seiner Anzeigenkunden geben.

Freitag, 19. August bis Sonntag, 21. August 2022: Thai Food & Culture Festival 2022 @ Stadthalle Bülach (Karte). Infos auf Facebook.

10 bis 21 Uhr.

Wir sehen uns in Bülach!