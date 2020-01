Von: Björn Jahner | 18.01.20

PHUKET: Den längsten und an vielen Stellen auch breitesten Strand der Urlaubsinsel Phuket hat die Ortschaft Karon zu bieten.

Satte fünf Kilometer pures, feinsandiges Urlaubsvergnügen sind eine beachtliche Ausdehnung, die kein anderer Strand weit und breit zu bieten hat. Diese schiere Größe hat den Vorteil, dass der Strand selbst in der Hauptsaison nicht so dichtgedrängt gefüllt ist, wie im benachbarten Patong. Uneingeschränkter Schutzpatron dieses wunderbaren Urlaubsjuwels ist ein mehrere Meter hoher, vollständig vergoldeter Drache. Tag und Nacht steht er in einer kleinen Parkanlage zwischen Beach Road und Strand Wache und übernimmt, hier am Rande des Meeres, dieselben Aufgaben, wie seine Kollegen vor den Tempeln: Er beschützt die Urlauber, die sich am Strand tummeln vor Unheil und Unglück. Seine Anwesenheit schreckt böse Geister und eine ganze Reihe sonstiger Plagen der Menschheit ab. Der Schutzpatron kann rund um die Uhr besichtigt und verehrt werden, Schuhe ausziehen bitte nicht vergessen!