Von: Redaktion DER FARANG | 04.02.21

Festnahme eines regierungskritischen Demonstranten der Pro-Demokratiebewegung auf einer Kundgebung in Bangkok am 16. Januar 2021. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Der Demokratie-Index 2020 hat Thailand auf Platz 4 in Südostasien und auf Rang 73 weltweit eingestuft, mit der Benotung mangelhaft.

Der Index wird von der Economist Intelligence Unit, einem Teil des Unternehmens, das die Zeitung „The Economist“ herausgibt, erstellt und misst den Zustand der Demokratie in 167 Ländern der Welt. Norwegen führt das globale Ranking an in der Kategorie „Vollständige Demokratie", gefolgt von Island, Schweden, Neuseeland und Kanada.

Malaysia steht an der Spitze der ASEAN-Nationen und rangiert auf Platz 39 in der Welt. Andere ASEAN-Nationen, die in der globalen Rangliste folgen, sind die Philippinen auf Platz 55, Indonesien auf Rang 64, Thailand auf Platz 73 und Singapur auf Rang 74. Kambodscha wurde als „autoritär" eingestuft und kam auf Platz 130, Myanmar auf 135 (vor dem Militärputsch), Vietnam auf 137 und Laos auf 161. Das asiatische Land mit der höchsten Einstufung war Taiwan auf Platz 11, es wurde von einer „Mangelhaften Demokratie" auf den Status einer „Vollen Demokratie" hochgestuft.

Die Bewertungskriterien berücksichtigen mehrere Faktoren, darunter den Wahlprozess eines Landes, den Pluralismus, die Funktionsweise der Regierung, die bürgerlichen Freiheiten und die politische Kultur. Thailand hat bei den Wahlen und dem Pluralismus gut abgeschnitten, aber nicht so gut bei der Funktionsweise der Regierung. Nachdem das Land 2019 vom Status „Hybrides Regime" auf „Mangelhafte Demokratie" heraufgestuft wurde, ist die Gesamtbewertung des Landes aufgrund der politischen Entwicklungen im letzten Jahr wieder gesunken, auch wegen der Auflösung der Oppositionspartei Future Forward, der Behandlung von Regierungsgegnern und den Einschränkungen für lokale und ausländische Medien.