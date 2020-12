BANGKOK: Die Coronakrise hat den Reichtum der zehn reichsten Aktionäre Thailands erheblich geschmälert.

Laut der jährlichen Umfrage des Magazins Money & Banking und der Fakultät für Handel der Chulalongkorn-Universität ist das Vermögen der zehn reichsten Aktionäre im Vergleich zum Vorjahr um 141 Milliarden Baht oder 7,1 Prozent zurückgegangen. Die Umfrage verwendete den Index-Schlusskurs der thailändischen Börse (SET) am 30. September mit 1.237,04 Punkten für die Berechnung des Wohlstands. Der Schlusskurs des SET-Index entsprach einem Rückgang um 32,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Sarath Ratanavadi, Chef von Gulf Energy Development, besetzt trotz eines Rückgangs des Gesamtwertes seiner Aktien um 4,69 Prozent im Jahresvergleich ein zweites Jahr lang die Spitzenposition. Sein Aktienvermögen wird auf 115 Milliarden Baht geschätzt, 5,67 Milliarden weniger als im letzten Jahr. An zweiter Stelle folgt Prasert Prasarttong-Osoth, Großaktionär von Bangkok Airways, Bangkok Dusit Medical Services und Nonthavej Hospital. Der Gesamtwert der Aktien von Dr. Prasert wird in diesem Jahr auf 50,1 Milliarden Baht geschätzt, 24,3 Prozent weniger als im Vorjahr. An dritter Stelle steht Niti Osathanugrah (Osotspa, M150-Energydrink) mit einem Gesamtaktienwert von 48,2 Milliarden Baht, 0,89 Prozent weniger als im Vorjahr.