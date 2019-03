Von: Björn Jahner | 29.03.19

PATTAYA: Nachdem in einer bei Ausländern als auch Einheimischen gleichermaßen beliebten Wohnanlage in Zentral-Pattaya ein Denguefieber-Fall gemeldet wurde, statteten Arbeiter des städtischen Gesundheitsamtes und der Seuchenschutzbehörde dem Nirun Grand Ville in der Soi Arunothai einen Besuch ab und versprühten Chemikalien, um Larven der das Virus übertragenden Aedes-Mücke abzutöten.

Zusätzlich klärten sie Wohnungsbesitzer und -mieter über Präventivmaßnahmen auf. Behälter, die Regenwasser enthalten können, sollten auf den Kopf gestellt oder mit einem Deckel fest verschlossen, Wasser in Vasen wöchentlich erneuert und Müllansammlungen vermieden werden, um zu verhindern, dass Moskitos Eier legen.